Luigi Bacialli, direttore di Tg Medianordest massacrato di botte in strada

Il direttore dei telegiornali dell'editrice Medianordest, il giornalista Luigi Bacialli, 71 anni, è stato portato in pronto soccorso all'ospedale di Treviso per accertamenti dopo essere stato aggredito da uno sconosciuto per strada. Secondo quanto appreso dall'Ansa, Bacialli sarebbe stato aggredito poco distante da casa mentre si trovava a passeggio, nel centro storico di Treviso. Avrebbe riportato ferite alla testa in fase di valutazione al Pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. Sui motivi dell'aggressione subita e sulla identità dell'aggressore, dileguatosi dopo l'episodio, si stanno occupando gli investigatori della questura di Treviso.

Sarebbe residente nella stessa via dove è avvenuta l'aggressione l'autore dell'episodio di violenza fisica. Lo si apprende dal sindaco di Treviso Mario Conte, intervenuto poco prima delle 13.00 in via Cornarotta, centralissima via su cui si affaccia anche il comando dei carabinieri. "Esprimo la mia solidarietà al direttore Bacialli che è un amico - ha detto Conte -; da quello che ho appreso si tratterebbe di una discussione originata da un bisticcio verbale a causa del comportamento dei cani del direttore. Non conosco il presunto autore del gesto, di cui si stanno occupando le forze dell'ordine. Certo è che gesti di rabbia estrema se ne sentono ormai quotidianamente. Questo è sinonimo di un livello sempre più alto di 'stress comunitario', che deve farci tutti quanti un po' riflettere. La motivazione per cui il direttore sarebbe stato aggredito mi pare del tutto priva di senso".