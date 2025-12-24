Libero logo
Verona, spari contro i ciclisti: sconcerto, chi ha aperto il fuoco e perché

mercoledì 24 dicembre 2025
Ha sparato a un gruppo di ciclisti “per avversione” nei confronti delle due ruote. Questa è la sconcertante motivazione data da un ragazzo di 25 anni di Doè, identificato come l’autore del folle gesto di sabato scorso.

Il giovane, incensurato di Doè, ha sparato a un gruppo di ciclisti del team Padovani che lo scorso weekend si stava allenando sulla strada statale 12 a Peri, in provincia di Verona. 

A individuarlo i carabinieri del luogo e di Caprino Veronese che dal filmato che riprende la scena del suo sorpasso alla colonna di ciclisti e agli spari sono risaliti prima al veicolo e poi a lui, scandagliando i sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe. Inoltre, l'auto tedesca guidata dal giovane aveva un faro non funzionante, dettaglio che si è rivelato decisivo per restringere il campo delle ricerche. 

I carabinieri gli hanno trovato la pistola a salve e senza tappo rosso ancora nell'abitacolo dell'auto, occultata sotto il pianale del bagagliaio. Il 25enne è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura di Verona per minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose. Gli spari sarebbero riconducibili all'avversione che il ragazzo prova per i ciclisti che pedalano lungo le strade aperte al traffico occupando la corsia di marcia.

