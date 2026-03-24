Sofia Goggia, cosa c'è dietro la scelta di Parona: perché ora tutto torna

Una campionessa assoluta, totale, infinita. Sofia Goggia, ora, è sulla bocca di tutti: ha appena messo in bacheca la coppa del mondo di Super-G. Ma chi è, Sofia Goggia? E dove vive la campionessa azzurra?
Classe 1992, nata a Bergamo il 15 novembre, Goggia è una delle figure più note e iconiche dello sci alpino mondiale, soprattutto nella discesa libera. La sua carriera è segnata da traguardi di altissimo livello, a partire dall’oro olimpico conquistato nel 2018 in Corea del Sud, fino ai numerosi successi nel circuito di Coppa del Mondo. A colpire, però, non è soltanto il talento sugli sci, ma anche la determinazione con cui ha saputo affrontare e superare momenti difficili, in particolare gli infortuni. Emblematica, in questo senso, la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino 2022, ottenuta dopo un recupero lampo da un problema al ginocchio.
Fuori dalle piste, la sua quotidianità è scandita da allenamenti, preparazione atletica e impegni personali. Nonostante il forte legame con la sua terra d’origine, tra Bergamo e la Valle di Astino, negli ultimi anni ha scelto di cambiare base. Oggi vive principalmente a Verona, città che rappresenta il suo punto di riferimento.
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La sciatrice si è stabilita nella zona di Parona, sulle colline veronesi, insieme al suo cane Belle. Un contesto tranquillo, immerso nel verde e circondato da vigneti, ideale per trovare equilibrio lontano dalle competizioni. La scelta non è casuale: proprio a Verona si trova il centro Magnitudo Training, dove Goggia si allena sotto la guida del preparatore Flavio Di Giorgio, struttura chiave anche nel suo percorso di recupero verso Pechino.
Accanto allo sport, c’è spazio anche per lo studio: è iscritta alla LUISS di Roma in Scienze Politiche e, nel dicembre 2025, come da lei raccontato su Instagram ha dato l’ultimo esame. Una campionessa che continua a guardare avanti, dentro e fuori le piste.