Venezia, trovato morto con una ferita alla tempia: è giallo

È stato trovato senza vita e con una ferita a una tempia un ragazzo dell'età apparente di 25-30 anni, che deve essere ancora identificato. Il corpo è stato avvistato oggi, mercoledì 31 dicembre, in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia. A notarlo è stato un passante, un fotografo dilettante che si era inoltrato nella zona agricola per scattare alcune immagini, che subito ha avvertito i carabinieri. Il ragazzo era vestito e riverso su un fianco.

La ferita sulla tempia, invece, sarebbe compatibile con un colpo di arma da fuoco. Sul posto è stato chiamato il medico legale, insieme al magistrato di turno, con il comandante del nucleo investigativo dell'Arma di Venezia,

Giuseppe Battaglia, e il comandante provinciale, Marco Aquilio.