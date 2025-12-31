Libero logo
Rete di Hamas
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Venezia, trovato morto con una ferita alla tempia: è giallo

di
Libero logo
mercoledì 31 dicembre 2025
Venezia, trovato morto con una ferita alla tempia: è giallo

1' di lettura

È stato trovato senza vita e con una ferita a una tempia un ragazzo dell'età apparente di 25-30 anni, che deve essere ancora identificato. Il corpo è stato avvistato oggi, mercoledì 31 dicembre, in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia. A notarlo è stato un passante, un fotografo dilettante che si era inoltrato nella zona agricola per scattare alcune immagini, che subito ha avvertito i carabinieri. Il ragazzo era vestito e riverso su un fianco.

La ferita sulla tempia, invece, sarebbe compatibile con un colpo di arma da fuoco. Sul posto è stato chiamato il medico legale, insieme al magistrato di turno, con il comandante del nucleo investigativo dell'Arma di Venezia,
Giuseppe Battaglia, e il comandante provinciale, Marco Aquilio.

Firenze, mistero inquietante: trovato un cadavere in un baule in casa

Il corpo di un uomo, morto da diverso tempo, è stato ritrovato in un baule nella casa dove viveva con l'anzia...

Il corpo - secondo quanto si è appreso - si trovava nei pressi di un fossato per l'irrigazione dei campi. La morte risalirebbe presumibilmente a qualche giorno fa. Nessuna ipotesi sulla causa del decesso viene scartata, anche quella che si sia trattato di un gesto volontario. 

Muggiò, donna morta in casa: "Panno sul volto", un tragico sospetto

Un giallo scuote la tranquilla Muggiò, popoloso centro alle porte di Monza. Una anziana di 76 anni, Giovanna Pira...
tag
venezia

La sentenza che fa discutere Venezia, fa sesso con una 15enne: lui ne ha 52, la giudice lo assolve

La nomina alla Fenice Beatrice Venezi, intervengono anche gli ex sindaci (ma sbagliano obiettivo)

Scempio al Canal Grande Greta Thunberg indagata: la grande paura, cosa rischia

ti potrebbero interessare

Mamma e figlia morte dopo il cenone, polenta e funghi: ecco i cibi sequestrati

Mamma e figlia morte dopo il cenone, polenta e funghi: ecco i cibi sequestrati

Redazione
Mamma e figlia morte per intossicazione, autopsia finita: cosa trapela

Mamma e figlia morte per intossicazione, autopsia finita: cosa trapela

Redazione
Famiglia nel bosco, come passeranno la notte di Capodanno

Famiglia nel bosco, come passeranno la notte di Capodanno

Redazione
Mamma e figlia morte intossicate, sospetti sulla cena del 23 dicembre: cos'hanno mangiato

Mamma e figlia morte intossicate, sospetti sulla cena del 23 dicembre: cos'hanno mangiato

Redazione