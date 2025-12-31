Venezia, trovato morto con una ferita alla tempia: è giallo

È stato trovato senza vita e con una ferita a una tempia un ragazzo dell'età apparente di 25-30 anni, che deve essere ancora identificato. Il corpo è stato avvistato oggi, mercoledì 31 dicembre, in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia. A notarlo è stato un passante, un fotografo dilettante che si era inoltrato nella zona agricola per scattare alcune immagini, che subito ha avvertito i carabinieri. Il ragazzo era vestito e riverso su un fianco.
La ferita sulla tempia, invece, sarebbe compatibile con un colpo di arma da fuoco. Sul posto è stato chiamato il medico legale, insieme al magistrato di turno, con il comandante del nucleo investigativo dell'Arma di Venezia,
Giuseppe Battaglia, e il comandante provinciale, Marco Aquilio.
Il corpo - secondo quanto si è appreso - si trovava nei pressi di un fossato per l'irrigazione dei campi. La morte risalirebbe presumibilmente a qualche giorno fa. Nessuna ipotesi sulla causa del decesso viene scartata, anche quella che si sia trattato di un gesto volontario.