martedì 9 dicembre 2025
Muggiò, donna morta in casa: "Panno sul volto", un tragico sospetto

Un giallo scuote la tranquilla Muggiò, popoloso centro alle porte di Monza. Una anziana di 76 anni, Giovanna Piras, è stata trovata senza vita il pomeriggio dell'8 dicembre nella sua casa in via Magenta. Indagano i carabinieri e nessuna pista al momento può essere esclusa, nemmeno quella dell'omicidio.

La donna, nubile, conduceva una vita riservata divisa tra casa e la vicina parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, che frequentava assiduamente. I carabinieri accorsi nella palazzina hanno trovato il suo corpo steso sul pavimento, con il volto coperto da un panno e nessuna traccia di sangue intorno.

Dalla porta d’ingresso dell’appartamento mancava il blocco della serratura; i locali, inoltre, erano a soqquadro. Dettagli che rendono plausibile anche l'ipotesi di una messinscena, di una rapina simulata. Le indagini sono in corso, concentrate anche nella cerchia dei suoi conoscenti. I Carabinieri sono rimasti sul luogo della tragedia per diverse ore, fino al calar della sera. Rilevanti saranno anche gli esiti dell’autopsia disposta sul cadavere della vittima: così si capirà se la causa del decesso sia da ricondurre a un gesto violento o a un malore. Quasi esclusa invece la pista della morte naturale.

Secondo le prime testimonianze fornite dai vicini, Giovanna era negli ultimi tempi "debilitata, affaticata e denutrita a causa di alcuni problemi di salute". L'unico rapporto frequente era quello con il fratello, con cui si ricordano liti "piuttosto veementi" anche se mai degenerate in violenza. 

Incendio in azienda. Morti 2 operai

