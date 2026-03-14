Biennale, indagine di Alessandro Giuli sui russi. La replica del Cremlino

Diplomazie al lavoro ma soprattutto verifiche in corso sulla Biennale di Venezia per chiarire e scongiurare la temuta “invasione” russa. La delegazione culturale giungerebbe comunque in rappresentanza del Cremlino e ci sono sanzioni in atto. Per questo ieri il Ministero della Cultura ha chiesto alla fondazione veneziana di fornire, con la massima urgenza, elementi in merito alla partecipazione della Federazione Russa alla 61ª Esposizione Internazionale d'Arte, con particolare riferimento alle modalità di allestimento e di gestione del Padiglione. Il MiC nel tardo pomeriggio di ieri ha fatto sapere di aver richiesto «copia integrale della corrispondenza fra la fondazione e le autorità russe, finalizzata alla definizione degli assetti organizzativi e gestionali della presenza della Federazione Russa a Venezia».

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Un atto compiuto dagli uffici del Collegio Romano al termine di una giornata nel corso della quale il ministro della Cultura, Alessandro Giuli ha avuto modo di parlare con la vicepremier e ministra della cultura ucraina, Tetyana Berezhna, la quale ha sottolineato che la annunciata partecipazione della Federazione Russa «è inaccettabile per Kiev, e si pone in contrasto con la linea di forte sostegno all’Ucraina mantenuta dal governo italiano». Il Ministro Giuli da parte sua ha evidenziato che la Fondazione Biennale ha preso le sue decisioni in totale autonomia dal governo, confermando gli accertamenti in corso sulla vicenda.

Con lo stop dei fondi Ue la Biennale perde 2 milioni La Russia ospite alla Biennale è un problema ormai di dominio pienamente internazionale con annessi castelli di p...

Un affaire, quello legato all’arrivo a Venezia dei russi, divenuto subito di matrice internazionale con interventi dei ministri degli esteri di 22 paesi e della Commissione Ue ma che da giovedì sera, per qualche ora, si è tinto anche di giallo. Proprio fonti vicine al governo italiano avevano parlato di un possibile escamotage da parte della delegazione di Mosca. Arrivare a Venezia per pochi giorni prima dell’apertura, registrare alcune esibizioni da videotrasmettere e andarsene subito. Giallo che in realtà si è sciolto in poche ore. Il piano è proprio quello. A confermarlo è stato Mikhail Shvydkoy, rappresentante speciale del presidente russo per la cooperazione culturale internazionale, ieri mattina in un’intervista al quotidiano Kommersant. Il padiglione russo resterà, infatti, ufficialmente chiuso al pubblico ma la presenza russa consisterebbe in «una performance artistica dal 4 all’8 maggio nel padiglione russo, che combinerà musica, movimento e voce». Manifestazione artistica che verrà registrata con l’obiettivo di «realizzare una videoinstallazione da proiettare per tutta la durata dell’evento». Sempre che, prima ancora della visita-lampo per registrare, il governo non trovi una contromossa, ipotesi avanzata dal presidente della Commissione Cultura di Montecitorio, Federico Mollicone.

I russi alla Biennale di Venezia? Il nodo sono i curatori... Aprire o non aprire, censura o non censura. Il ritorno di una delegazione russa alla Biennale di Venezia ha aperto una v...