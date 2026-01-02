Capodanno tragedia Cassola: Luciana Tessarollo, 72 anni, muore investita mentre guarda fuochi artificio

Una serata di festeggiamenti per il Capodanno si è trasformata in dramma a San Zeno di Cassola, in via Marangoni. Pochi minuti dopo la mezzanotte, Luciana Tessarollo, 72 anni, è stata investita e uccisa da un’automobile mentre era uscita di casa per ammirare i fuochi d’artificio.La donna è stata travolta da una vettura guidata da un giovane conducente, che si è immediatamente fermato per soccorrerla e ha allertato il 118.

Sul posto è intervenuto il Suem, che ha trasportato d’urgenza la vittima al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa. Purtroppo, Luciana Tessarollo è deceduta pochi minuti dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate.I carabinieri hanno effettuato i rilievi e acquisito la testimonianza dell’automobilista, ora indagato per omicidio stradale. Le indagini sono in corso per stabilire l’esatta dinamica: al momento non si esclude che il conducente non abbia visto la donna a causa di alta velocità, distrazione o possibile stato di ebbrezza alcolica (ipotesi ancora da verificare).Luciana Tessarollo era molto conosciuta nella comunità locale: era la moglie dello storico calzolaio del paese.

La notte di San Silvestro nel Vicentino ha registrato anche una decina di accessi ospedalieri (tra San Bortolo di Vicenza e San Bassiano di Bassano) per intossicazione da alcol. Fortunatamente, non si sono verificati incidenti gravi legati a petardi o fuochi d’artificio; l’unico caso minore è quello di un ragazzino con una leggera lesione all’occhio causata da una scintilla di una stellina.