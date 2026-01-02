Crans-Montana, la Federazione Golf piange Emanuele Galeppini. Ma lo zio: "Attendiamo il Dna"

La Federazione Italiana Golf ha annunciato con profondo dolore la morte di Emanuele Galeppini, un giovane e promettente golfista di 17 anni (o 16 secondo alcune fonti), nato a Genova ma residente da anni a Dubai con la famiglia. Emanuele è rimasto vittima dell'incendio divampato nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, una tragedia che ha causato almeno 40-47 morti e oltre 100 feriti, molti giovanissimi.Il ragazzo, descritto come un talento eccezionale con passione, educazione e valori autentici, era legato al Circolo Golf e Tennis di Rapallo, dove nel 2023 aveva vinto il Campionato Italiano Under 14, riportando il circolo sul podio dopo anni.

Il direttore Fabrizio Pagliettini lo ricorda come "uno tra i migliori giocatori italiani Under 18", un esempio etico e sportivo. Nonostante la vita a Dubai, la famiglia tornava spesso in Liguria per giocare.Le speranze si erano affievolite ieri, quando è stato ritrovato il suo cellulare che squillava a vuoto. Il padre Edoardo, imprenditore nel settore nautico, aveva lanciato un appello disperato in tv: "Emanuele non risponde al telefono, aiutateci a trovarlo". I genitori hanno girato ospedali nella zona, senza esito.La Federazione ha postato su Instagram una foto in bianco e nero del ragazzo, con un messaggio commosso: "Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori". Ma Sebastiano Galeppini, zio di Emanuele Galeppini smentisce la notizia: "Per il momento Emanuele è ancora nella lista dei dispersi e stiamo aspettando il risultato del dna".