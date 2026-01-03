Meteo, Mario Giuliacci: scenario da incubo, dove si arriverà a -20 gradi

Secondo le tendenze dei modelli previsionali, gennaio 2026 si annuncia come un mese tipicamente invernale in Italia, con freddo e neve che non mancheranno complessivamente. Come ricorda meteogiuliacci , la prima decade vedrà irruzioni ripetute di correnti artiche gelide, portando temperature pungenti soprattutto al Nord e sul versante adriatico. Qui possibili nevicate a quote basse o pianura, in particolare al Nordest (Veneto, Friuli, Emilia-Romagna) e regioni centrali adriatiche, con episodi significativi intorno all'Epifania (6 gennaio), dove un ciclone potrebbe causare neve abbondante anche in pianura al Nord.Nella parte centrale del mese, una fase più mite interesserà almeno il Centro-Sud, con attenuazione del freddo ma perturbazioni atlantiche temperate che porteranno piogge diffuse.

La neve si confinerà principalmente alle zone montuose (Alpi e Appennini).L'ultima decade promette temperature nella norma stagionale: freddo invernale senza eccessi, con precipitazioni in linea con le medie. Giornate piovose, nevicate sui rilievi e fasi più asciutte e soleggiate si alterneranno.Nel complesso, gennaio non mostrerà anomalie marcate: temperature oscilleranno attorno ai valori medi, con alti e bassi. La neve imbiancherà soprattutto le montagne, ma con occasionali sconfinamenti in pianura o quote basse durante le irruzioni fredde. Infine secondo alcune previsioni il record si toccherà in Trentino con temperature fino a meno 20 gradi.