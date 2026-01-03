Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Mostra genitali ad una signora e all’amico stacca orecchio

sabato 3 gennaio 2026
Mostra genitali ad una signora e all’amico stacca orecchio

1' di lettura

Ha aggredito e molestato una donna mostrandole i genitali e poi ha staccato un pezzo d’orecchio all’amico intervenuto in soccorso della donna e con cui aveva litigato poco prima. Così l’uomo, un 29enne pregiudicato e alterato da alcol e droga, è stato arrestato con le accuse di lesioni personali gravissime, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. È successo a Capodanno a Marmirolo (Mantova): l’uomo era andato a trovare l’amico 58enne che però, dopo una lite, lo aveva cacciato di casa. Una volta fuori, il 29enne si è accorto di aver dimenticato le sue chiavi e ad una vicina ha chiesto una scala per raggiungere la finestra. La donna, però, è stata molestata dal 29enne. A questo punto è sceso il 58enne per difendere la donna, ha di nuovo litigato con l’amico che gli ha staccato l’orecchio.

tag
aggressione

L'agguato Tivoli, violentano un 33enne con un bastone: arrestati due giovani

Raptus a Capodanno Verona, prima molesta una donna: poi strappa a morsi l'orecchio del suo amico

Botte di Capodanno Roma, maranza sparano fuochi d'artificio contro le persone: poi scoppia la rissa

ti potrebbero interessare

Dal 1° gennaio Spid a pagamento Costerà 6 euro

Dal 1° gennaio Spid a pagamento Costerà 6 euro

Sconti alti Gli acquisti ora si fanno in negozio

Sconti alti Gli acquisti ora si fanno in negozio

Luca Puccini
Lasagne, risotto e polpette: il pranzo in ufficio è slow

Lasagne, risotto e polpette: il pranzo in ufficio è slow

Daniela Mastromattei
Insegue Don Rodrigo e lo accoltella senza motivo. Preso

Insegue Don Rodrigo e lo accoltella senza motivo. Preso

Caterina Maniaci