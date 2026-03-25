Bergamo, 13enne accoltella la prof al collo davanti alla scuola: la scritta choc sulla maglietta

Stamattina, prima delle 8, davanti all’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una professoressa di francese di 57 anni è stata aggredita a coltellate da uno studente di terza media di soli 13 anni. Il ragazzo si è presentato davanti alla docente indossando un pantalone mimetico e una maglietta con la scritta “Vendetta” ben visibile. Armato di un coltello, ha colpito l’insegnante con diversi fendenti alla gola e all’addome, ferendola gravemente.

Oltre al coltello, il tredicenne aveva con sé anche una pistola scacciacani.La professoressa è stata immediatamente soccorsa sul posto e poi trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverata in codice rosso.

I carabinieri e la polizia locale sono intervenuti subito dopo l’aggressione, hanno bloccato lo studente e stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti e cercando di comprendere le motivazioni che hanno spinto il minorenne a compiere un gesto così violento. Il ragazzo è stato trattenuto in attesa delle decisioni della Procura per i minorenni.Si tratta di un episodio particolarmente grave che ha scosso la comunità scolastica locale e che riapre il dibattito sulla sicurezza dentro e intorno alle scuole. Le indagini sono in corso per fare piena luce su quanto accaduto questa mattina a Trescore Balneario.