Roma, accoltellato sul bus con 5 fendenti: che cosa è successo

È degenerata in una violenta aggressione una discussione scoppiata sabato sera, 28 marzo 2026, a bordo dell’autobus della linea 444 nel quartiere San Basilio, a Roma.Poco prima delle 23:45, in viale del Casale di San Basilio, un uomo romano di 39 anni è stato colpito con cinque coltellate al termine di una lite con un altro passeggero.

L’aggressore, un 33enne di origini filippine incensurato, è stato bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti sul posto. I militari lo hanno trovato ancora in possesso del coltello utilizzato per l’aggressione, che è stato posto sotto sequestro.La vittima è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Secondo le prime informazioni, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.Il 33enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito nel carcere di Regina Coeli.Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza a bordo dei mezzi pubblici nella capitale. Precedenti simili si sono verificati negli ultimi anni su diverse linee autobus, spesso legati a liti improvvisate per motivi banali che sono degenerate in aggressioni con armi da taglio. Solo negli ultimi mesi Roma ha registrato diversi casi di passeggeri feriti con coltelli su autobus, soprattutto nelle zone periferiche.Le indagini dei Carabinieri sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica della lite e chiarire le motivazioni che hanno portato alla violenta aggressione.