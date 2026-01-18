Federica Torzullo, trovato il corpo: l'orrore nell'azienda del marito

A 10 giorni dalla scomparsa, il giallo della scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia potrebbe essere arrivato a una drammatica svolta: i carabinieri infatti, trovato un cadavere all'interno della sede dell'azienda del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco. Il corpo non è stato ancora identificato, ma gli inquirenti, coordinati dal procuratore Alberto Liguori, hanno pochi dubbi. La 41enne, sparita nel borgo lacustre in provincia di Roma, sarebbe dunque stata uccisa. Il marito, 45enne imprenditore nel settore del movimento terra e scavi, era stato subito il primo sospettato dopo aver reso una versione "contraddittoria e illogica" e per questo iscritto sul registro degli indagati. Poi, nel corso delle indagini, gli investigatori dell'Arma hanno repertato tracce di sangue "dappertutto".

La "gravità indiziaria" riscontrata dalla procura a carico del marito di Federica emerge da "divergenze, allo stato, insanabili", si leggeva ieri sera in una nota, poiché "è il solo a lasciare casa venerdì 9 gennaio di mattina portandosi al lavoro, fornendo una versione sui suoi movimenti di quella giornata e sui rapporti con la moglie Federica contraddittoria e illogica".

Federica Torzullo, il testimone: "Il marito? Stava lavando il camion" Ancora nessuna traccia di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa dal 9 gennaio ad Anguillara, vicino a Roma. P...

"Federica - si legge ancora nel testo - non risulta essersi allontanata dalla cena dell'8 gennaio. La sua macchina è ancora parcheggiata nei pressi di casa dalla quale Federica non ha prelevato nulla e mancano borsa e cellulare. Venerdì 9 gennaio - si legge ancora -, nel primo pomeriggio il marito di Federica Torzullo, allertato dai colleghi di lavoro di sua moglie che non l'avevano vista presso l'ufficio smistamento delle Poste di Fiumicino Aeroporto, ne denuncia la sua scomparsa riferendo di averla vista l'ultima volta in casa intorno alle 23 del giovedì precedente. Quella sera avevano cenato insieme al figlio, successivamente portato dai nonni materni in Anguillara. Aggiungeva di aver notato che Federica aveva preparato la valigia perché l'indomani, di pomeriggio, avrebbe con figlio e genitori materni raggiunto la Basilicata per un evento religioso. Lui non sarebbe partito con loro. Riferiva altresì di normali problemi di coppia e che quella notte non avevano dormito insieme".

Federica Torzullo, localizzato il cellulare: una scoperta choc Le ricerche sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41enne svanita nel nulla l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia (Roma...