Anguillara, il racconto del figlio: l'ultima cena e la frase della governante

Anguillara Sabazia si prepara al lutto cittadino per i funerali di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito Claudio Carlomagno il 9 gennaio scorso. Mentre la comunità attende la cerimonia di sabato 7 febbraio nella chiesa Regina Pacis, la Procura di Civitavecchia punta su una testimonianza delicatissima: quella del figlio della coppia, un bambino di soli 10 anni.Mercoledì pomeriggio il piccolo è stato ascoltato in audizione protetta, alla presenza di uno psicologo, del tutore legale e del curatore speciale. L’obiettivo degli inquirenti era ricostruire il clima familiare nella villetta di via Costantino nelle ore e nei giorni precedenti alla tragedia.
Al centro del colloquio, in particolare, la serata dell’8 gennaio: l’ultima cena consumata insieme a mamma e papà, prima che il padre lo accompagnasse a dormire dai nonni materni.Gli investigatori hanno cercato di capire se il bambino avesse percepito tensioni, litigi o segnali di conflitto tra i genitori. Qualsiasi dettaglio – un tono di voce alterato, una discussione percepita, un’atmosfera pesante – potrebbe aiutare a chiarire il contesto della separazione in atto e a valutare la credibilità del movente confessato da Carlomagno: il timore di perdere il rapporto quotidiano con il figlio.
Il marito, 42 anni, detenuto con l’accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione, ha ammesso di aver ucciso la moglie con 23 coltellate, ma ha sostenuto che l’azione sia stata impulsiva, usando un coltello trovato “casualmente” nel bidet del bagno. Versione smentita dalla governante di casa, che aveva pulito quel bagno poche ore prima senza notare lame né problemi idraulici.La testimonianza del bambino assume un peso cruciale anche sul piano processuale. La difesa potrebbe infatti insistere sul “timore della perdita del figlio” per tentare di derubricare il reato da femminicidio a omicidio semplice, scongiurando l’ergastolo. La Procura, al contrario, cerca elementi per dimostrare la premeditazione, anche attraverso l’analisi della scatola nera dell’auto di Carlomagno e i possibili spostamenti nei giorni precedenti.