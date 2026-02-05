Anguillara, il racconto del figlio: l'ultima cena e la frase della governante

Anguillara Sabazia si prepara al lutto cittadino per i funerali di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito Claudio Carlomagno il 9 gennaio scorso. Mentre la comunità attende la cerimonia di sabato 7 febbraio nella chiesa Regina Pacis, la Procura di Civitavecchia punta su una testimonianza delicatissima: quella del figlio della coppia, un bambino di soli 10 anni.Mercoledì pomeriggio il piccolo è stato ascoltato in audizione protetta, alla presenza di uno psicologo, del tutore legale e del curatore speciale. L’obiettivo degli inquirenti era ricostruire il clima familiare nella villetta di via Costantino nelle ore e nei giorni precedenti alla tragedia.

Al centro del colloquio, in particolare, la serata dell’8 gennaio: l’ultima cena consumata insieme a mamma e papà, prima che il padre lo accompagnasse a dormire dai nonni materni.Gli investigatori hanno cercato di capire se il bambino avesse percepito tensioni, litigi o segnali di conflitto tra i genitori. Qualsiasi dettaglio – un tono di voce alterato, una discussione percepita, un’atmosfera pesante – potrebbe aiutare a chiarire il contesto della separazione in atto e a valutare la credibilità del movente confessato da Carlomagno: il timore di perdere il rapporto quotidiano con il figlio.