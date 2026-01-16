Federica Torzullo, il testimone: "Il marito? Stava lavando il camion"

Intanto, una nuova testimonianza rende ancora più complessa la posizione del marito di Federica. Si tratta di un residente che avrebbe detto di aver incontrato l'uomo proprio il giorno della scomparsa della donna: " Stava lavando il cassone del camion con il tubo dell’acqua. Era venerdì pomeriggio, intorno alle due e un quarto. Mi ha anche salutato con il braccio".

Ancora nessuna traccia di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa dal 9 gennaio ad Anguillara, vicino a Roma. Per gli investigatori che indagano sul caso, però, prende sempre più forza l’ipotesi che sia stata uccisa. Sotto accusa al momento c’è il marito, Claudio Carlomagno, indagato a piede libero per omicidio. Delle tracce di sangue sarebbero state trovate nella casa in cui la coppia viveva e nell'auto e sul camion dell'uomo. Per arrivare a una conclusione, però, si attende l’esito finale delle analisi con il luminol.

L'ultima apparizione della donna, funzionaria delle Poste in servizio al centro di smistamento dell’aeroporto di Fiumicino, risale alle 23 dell’8 gennaio, quando Federica rientra a casa, in via Costantino. La mattina successiva, alle 8.20, avrebbe inviato un messaggio alla madre. Questo sarebbe, secondo gli inquirenti, l’ultimo segnale di vita della 41enne. Quella stessa mattina Carlomagno, che è a capo di una ditta di smaltimento terra, sarebbe uscito di casa prima delle 7, ma sarebbe arrivato al lavoro a bordo del suo camion solo alle 10. Un buco di tre ore nel quale non si sa cosa abbia fatto e che pesa sulle indagini.

Diverse contraddizioni sarebbero emerse anche dal racconto fatto dall'uomo. Ai carabinieri avrebbe raccontato di aver visto la moglie la sera prima intorno alle 23: "Dormivamo in letti separati perché io russo". A proposito della vita di coppia, invece, avrebbe parlato di "normali alti e bassi". Secondo gli investigatori, però, la situazione era diversa. Pare che lei volesse separarsi dal marito e che da circa un anno avesse una relazione con un uomo di Ascoli Piceno. Nel mezzo i contrasti per l’affidamento del figlio di 10 anni.