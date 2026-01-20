Federica Torzullo, cosa è successo poco prima dell'omicidio: l'amica svela tutto

Claudio Carlomagno, 41 anni, è accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo, ingegnere gestionale di 41 anni, nella loro villetta ad Anguillara Sabazia (Roma) nella notte tra l'8 e il 9 gennaio 2026. L'uomo, in carcere per omicidio aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio dal procuratore capo Alberto Liguori.La coppia era in fase di separazione, con un divorzio imminente e un figlio di 10 anni. Federica aveva una nuova relazione con un uomo di Ascoli Piceno (anche lui di nome Claudio), che la contattava ogni mattina e che, non riuscendo a raggiungerla l'9 gennaio, ha allertato la sorella Stefania, avviando le ricerche.

Secondo quanto confidato da Federica a un'amica, come riporta Repubblica, nella notte di Capodanno, intendeva comunicare al marito la presenza del nuovo compagno, probabilmente proprio la sera dell'8 gennaio, scatenando un diverbio.Le telecamere mostrano Federica rientrare a casa alle 19.25 dell'8 gennaio, ultima immagine certa da viva. Carlomagno entra alle 19.41 e esce più volte fino alle 21.05, senza che la donna appaia mai in uscita. In quell'intervallo, dopo aver accompagnato il figlio dai nonni materni, avrebbe aggredito Federica con un'arma da taglio (ancora non trovata) vicino alla scala interna e nella cabina armadio, dove sono state trovate tracce di sangue.Il corpo, sfigurato da lesioni multiple al collo, tentativi di smembramento e combustione per occultarlo, è stato trasportato il mattino del 9 gennaio nel bagagliaio della Kia di Carlomagno all'azienda di movimentazione terra di famiglia.