Claudio Carlomagno, clamoroso: di chi è figlio il killer di Federica Torzullo

È in corso l'interrogatorio di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato di omicidio aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere, dopo il ritrovamento del corpo della moglie, Federica Torzullo. Il 41enne è titolare della Carlomagno Srl, un’azienda di movimento terra attiva nel settore edile di Anguillara. Proprio su quel terreno è stato ritrovato il cadavere della donna. Carlomagno è figlio di Maria Messenio, figura conosciuta nella comunità locale per il suo ruolo istituzionale. La donna ricopre infatti la carica di assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara Sabazia.

Fin dalle prime fasi dell’indagine, Claudio Carlomagno è stato indicato come l’unico sospettato dell’omicidio. Le incongruenze nelle sue dichiarazioni e diversi elementi raccolti dagli investigatori lo hanno rapidamente collocato al centro dell’inchiesta. Poi, la dinamica del ritrovamento e alcuni elementi presenti sulla scena hanno contribuito a rafforzare i sospetti nei confronti dell’uomo, già considerato dagli inquirenti la persona più vicina alla vittima nelle ore precedenti alla morte. Carlomagno avrebbe ucciso la moglie nella cabina armadio della camera da letto e avrebbe poi sotterrato il corpo a due metri sotto terra nel canneto dell'azienda.