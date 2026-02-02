Federica Torzullo, ancora nessun funerale: perché la Procura dice "no"

A quasi un mese dal 9 gennaio, il giorno in cui è stata brutalmente uccisa, ad Anguillara Sabazia non sono ancora stati celebrati i funerali di Federica Torzullo, la donna assassinata dall’ex marito Claudio Agostino Carlomagno. La salma resta tuttora sotto sequestro giudiziario perché le indagini non sono concluse: per questo non è stata fissata una data per l’ultimo saluto. Il nulla osta, secondo quanto trapela, potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il delitto risale alla mattina del 9 gennaio nella villetta di via Costantino 9, ad Anguillara Sabazia, dove la coppia viveva separata in casa. Carlomagno ha confessato di aver colpito l’ex moglie con ventitré coltellate e di aver poi occultato il corpo, sotterrandolo in un terreno riconducibile alla sua attività. Nonostante la confessione, gli accertamenti proseguono per chiarire ogni passaggio delle ore precedenti e successive all’omicidio.