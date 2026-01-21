Federica Torzullo, il presentimento del nuovo compagno su Carlomagno

"Ho provato e riprovato a contattarla ma non ci sono riuscito. Non era una cosa normale, perché rispondeva sempre". Ricostruisce così le ore precedenti la tragica scoperta l'uomo con il quale Federica Torzullo aveva iniziato una nuova relazione. Di lui, 47enne impiegato presso una società marittima nelle Marche, la famiglia di Federica era a conoscenza. Anche il marito, Claudio Carlomagno, che soltanto oggi - mercoledì 21 gennaio - ha confessato l'omicidio, sapeva dell'uomo e non si esclude che possa essere stato proprio questo a far scattare la sua ira brutale.

Quella del 47enne - riporta Il Corriere della Sera - è stata una delle prime testimonianze raccolte dai carabinieri quando Federica era solo scomparsa, sebbene si temesse già il peggio. Un timore che l’ex barman ha avuto sin dal primo momento. "Federica ci è stata strappata in maniera atroce, il dolore è immenso. Ciò che abbiamo detto ai carabinieri ha dato loro una fotografia chiara di quella che è la situazione e sono sicuro che al processo tutte queste ombre saranno chiarite. Questo dobbiamo a Federica e ai suoi parenti".