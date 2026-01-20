Federica Torzullo, l'autopsia: "23 coltellate, amputazioni, spogliata prima di seppellirla"

Federica Torzullo è stata uccisa da 23 coltellate, di cui 4 da difesa sulle mani e altre 19 tra collo e volto. Questo quanto emerge dall'autopsia effettuata all’obitorio dell’istituto di medicina legale della Sapienza a Roma sul corpo della donna di 41 anni scomparsa l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, e poi ritrovata senza vita domenica 18. Lo riferisce LaPresse. Sotto accusa il marito della donna, Claudio Carlomagno, sia per il femminicidio che per l'occultamento del cadavere.

Dopo averla assassinata, infatti, l'uomo avrebbe tentato di fare la donna a pezzi e di dar fuoco al corpo prima di seppellirlo in una buca che aveva scavato nel terreno all’interno della ditta di famiglia. Il colpo mortale sarebbe stato quello inferto al lato destro del collo. La donna, che sarebbe stata uccisa in casa, avrebbe provato a difendersi.