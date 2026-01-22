Federica Torzullo, il retroscena sul suocero: "Fermo lì per 9 minuti"

Claudio Carlomagno, 44enne accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, è al centro delle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia. L’ordinanza del gip Viviana Petrocelli evidenzia un elemento significativo: il padre di Claudio, non indagato, la mattina del delitto si trovava in via Costantino, vicino all’abitazione della coppia.

Una telecamera, come riporta ilMessaggero, lo riprende alle 7:08 mentre transita e si ferma per nove minuti, fino alle 7:17. L’uomo varca il cancello della villetta, ma non è chiaro se entri in casa o resti in giardino. Successivamente risale sul suo Fiat Doblò e trascorre la giornata nei cantieri. Secondo quanto riferito da Carlomagno, il padre era lì per chiedergli le chiavi del furgone aziendale.Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie intorno alle 6:40. A quell’ora il padre non era presente e quindi non avrebbe potuto aiutarlo materialmente.