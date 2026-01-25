Federica Torzullo, l'ultimo messaggio dei genitori del killer: parole-choc

Una tragedia nella tragedia ha colpito la piccola comunità laziale alle porte di Roma. Pasquale Carlomagno, 69 anni, e Maria Messenio, ex poliziotta in pensione e fino a pochi giorni fa assessora alla Sicurezza del Comune, sono stati trovati senza vita nella loro villetta, impiccati nel garage. I due erano i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa a coltellate lo scorso 9 gennaio.L’allarme è scattato sabato quando una zia di Claudio non è riuscita a contattare i familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno rinvenuto i corpi e una lettera indirizzata all’altro figlio della coppia, Davide Carlomagno.
Secondo quanto riferito da fonti investigative all’Adnkronos, nella missiva i genitori spiegavano le ragioni del gesto estremo, chiudendo così il cerchio di un dramma familiare devastante. Prima del suicidio, Pasquale e Maria avevano fatto trapelare un ultimo, straziante messaggio: "Scusateci per quello che ha fatto nostro figlio". Poche parole, cariche di vergogna e cordoglio, inviate il giorno stesso del ritrovamento del corpo di Federica Torzullo. Quel testo, inequivocabile, rifletteva il peso insostenibile del disonore percepito, del silenzio seguito allo scandalo e della presa d’atto di un crimine efferato commesso dal figlio, con cui i rapporti erano già interrotti da anni.
Maria Messenio si era dimessa dall’incarico istituzionale martedì, dopo aver ricevuto minacce di morte sui social. La coppia non aveva mai difeso Claudio, nemmeno in privato: "I rapporti con lui erano praticamente inesistenti da quattro anni", aveva dichiarato lei stessa ai carabinieri subito dopo la scomparsa della nuora.La Procura di Civitavecchia ha disposto l’autopsia sui corpi, ma al momento non emergono dubbi sul suicidio.