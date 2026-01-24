Federica Torzullo, gli ultimi giorni dei genitori di Carlomagno: uno choc

Libero logo
sabato 24 gennaio 2026
Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Secondo quanto si apprende, i due sarebbero stati trovati morti in casa: dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di suicidio. La madre dell'uomo, Maria Messenio, si era dimessa dalla carica di assessora alla Sicurezza del comune di Anguillara. Sia la donna che il padre, Pasquale Carlomagno, sarebbero stati trovati impiccati.

Dopo la brutale uccisione di Federica, Maria Messenio ha dato le dimissioni dal ruolo di assessore Sicurezza e Legalità che ricopriva nel Comune di Anguillara Sabazia. Per quanto riguarda il padre, gli inquirenti stanno indagando sulla presenza della sua Fiat Doblò la mattina del 9 gennaio nei pressi dell'abitazione del figlio, dove è rimasto per nove minuti. Nel corso delle indagini era emerso che il padre del killer, Pasquale Carlomagno, si trovasse nei pressi della villetta della coppia all’alba del 9 gennaio, quando il figlio Claudio ripuliva la scena del crimine, ma non risultava indagato.

"Sono sconvolto, erano veramente brave persone". Sono le prime parole rilasciate a LaPresse da Andrea Miroli, legale di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, dopo il probabile suicidio dei genitori dell'uomo, trovati morti impiccati in casa.

