Torino, le tolgono 11 denti sani in 4 ore: due condannati

Le hanno tolto 11 denti sani in 4 ore: condannati i due odontoiatri che hanno eseguito l’intervento e che gestivano un ambulatorio privato a Torino. La vittima è una donna di 55 anni, a cui poi sono state impiantate delle protesi diverse da quelle concordate. Lei stessa ha parlato di una "bonifica dentaria totale" che le ha rovinato la salute portando conseguenze dolorose anche nella vita privata. Dei due odontoiatri, uno è stato condannato a 3 mesi; l'altro a 1 anno e 5 mesi di reclusione.

La pena più alta è stata inflitta al medico che visitò la paziente e pattuì con lei le condizioni dell’intervento, facendole credere che se non si fosse sottoposta alla "bonifica totale" avrebbe perso tutti i denti. Le accuse nei suoi confronti sono di lesioni, truffa ed esercizio abusivo della professione di odontoiatra, perché l’Ordine lo aveva radiato per non aver pagato 12 anni di quote. Il collega invece risponde solo di lesioni per aver estratto materialmente i denti alla cliente senza "effettuare un ulteriore approfondimento diagnostico" e averle poi impiantato protesi inadeguate. I due, inoltre, dovranno versare alla vittima una provvisionale da 14.300 euro, a titolo di anticipo sull’ulteriore somma che sarà decisa dal giudice civile.