Davide Borgione cade in bici. E mentre sta morendo, uno sciacallo... orrore a Torino

Dettagli sempre più agghiaccianti quelli che stanno emergendo sulla morte di Davide Borgione. Il 19enne è stato trovato in fin di vita in un dirupo nelle prime ore del mattino di sabato 24 gennaio 2026, nel quartiere San Salvario a Torino. Il ragazzo, nella notte tra venerdì e sabato, tornava a casa in bici elettrica dopo aver passato la serata con gli amici in discoteca. In via Nizza, forse a causa di un malore, è caduto senza casco e ha battuto la testa, ferendosi gravemente. A terra il giovane è stato urtato da un’auto che non si è fermata per prestargli soccorso. La versione dichiarata dal conducente agli investigatori è quella di non essersi accorto.

A immortalare i fatti una telecamera della zona che riprende anche un'altra auto. Quest'ultima si avvicina, qualcuno scende e - invece di preoccuparsi per le sue gravissime condizioni - fruga nelle sue tasche per prendergli il portafoglio. Solo un passante, minuti dopo, ha notato il ragazzo e avvertito i soccorsi. Davide viene quindi portato d’urgenza al CTO dove però muore. Per questo non è escluso che all'uomo che lo ha derubato possano essere contestati altri reati, come l'omissione di soccorso.