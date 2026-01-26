Davide Borgione cade in bici. E mentre sta morendo, uno sciacallo... orrore a Torino

Dettagli sempre più agghiaccianti quelli che stanno emergendo sulla morte di Davide Borgione. Il 19enne è stato trovato in fin di vita in un dirupo nelle prime ore del mattino di sabato 24 gennaio 2026, nel quartiere San Salvario a Torino. Il ragazzo, nella notte tra venerdì e sabato, tornava a casa in bici elettrica dopo aver passato la serata con gli amici in discoteca. In via Nizza, forse a causa di un malore, è caduto senza casco e ha battuto la testa, ferendosi gravemente. A terra il giovane è stato urtato da un’auto che non si è fermata per prestargli soccorso. La versione dichiarata dal conducente agli investigatori è quella di non essersi accorto.
A immortalare i fatti una telecamera della zona che riprende anche un'altra auto. Quest'ultima si avvicina, qualcuno scende e - invece di preoccuparsi per le sue gravissime condizioni - fruga nelle sue tasche per prendergli il portafoglio. Solo un passante, minuti dopo, ha notato il ragazzo e avvertito i soccorsi. Davide viene quindi portato d’urgenza al CTO dove però muore. Per questo non è escluso che all'uomo che lo ha derubato possano essere contestati altri reati, come l'omissione di soccorso.
Secondo una prima ricostruzione, sembra che Davide sia caduto da solo, riportando un grave trauma cranico. Solo in un secondo momento, mentre era già a terra, è transitata un'auto, che lo ha urtato. Il veicolo procedeva con un'andatura costante, senza fuggire. Il conducente è stato interrogato e sottoposto ai test. Ancora in corso le indagini sulle telecamere.