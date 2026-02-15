Il cuore "bruciato" per il bimbo? La scoperta sconcertante sul contenitore

Il piccolo paziente di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, al quale lo scorso 23 dicembre è stato trapiantato un cuore danneggiato durante il trasporto da Bolzano, resta in condizioni gravi ma stazionarie. La famiglia, assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi, attende con ansia sviluppi."Attendiamo il briefing multidisciplinare dei medici del Monaldi. Si terrà domani, oggi il bimbo sarà sottoposto a una Tac neurologica, uno degli esami che serviranno per valutare se sia ancora trapiantabile", ha dichiarato Petruzzi il 15 febbraio 2026.

Il tempo scorre e per il bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato" queste ore sono di vitale importanza. "...

Domani si riunirà nuovamente l’équipe multidisciplinare del Monaldi per una nuova valutazione complessiva, dopo la Tac neurologica odierna.Intanto, le indagini del NAS di Trento (competente su Bolzano) si concentrano sul trasporto dell’organo. Il cuore è stato trasportato in un comune contenitore di plastica rigida, non in un box tecnologico con monitoraggio termico. Più grave, secondo le prime ricostruzioni, l’uso di ghiaccio secco (fino a -80 °C) invece del ghiaccio tradizionale, che avrebbe provocato il danneggiamento irreversibile dell’organo.I carabinieri stanno accertando chi ha reperito il ghiaccio in loco, chi ha eseguito (o omesso) i controlli prima della partenza e le responsabilità nel prelievo multiorgano avvenuto quel giorno a Bolzano, dove erano presenti équipe da più città, inclusa Napoli.