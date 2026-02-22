Libero logo
domenica 22 febbraio 2026
Cuore, camminare fa bene? La ricerca che muta radicalmente il quadro

2' di lettura

Camminare fa bene al cuore, certo. Ma perché l’attività abbia un impatto davvero significativo sul sistema cardiovascolare, l’andatura deve essere ben precisa. Non basta muoversi: conta la velocità. È quanto emerge da uno studio pubblicato su BMJ Heart, che ha analizzato i dati di 420.925 persone contenuti nella UK Biobank, con un focus dettagliato sull’andatura dichiarata dai partecipanti.

I ricercatori hanno distinto tre fasce: ritmo lento sotto i 5 km orari; passo normale tra 5 e 6 km orari; camminata veloce oltre i 6,5 km orari. Solo il 6,5% del campione procedeva lentamente, il 53% manteneva un’andatura intermedia e il 41% si muoveva a passo sostenuto. Il monitoraggio, durato 13 anni, ha registrato 36.574 casi di aritmia cardiaca, pari al 9% del totale, condizioni che possono aumentare il rischio di ictus, insufficienza cardiaca e arresto cardiaco se non trattate.

Dopo aver corretto i dati per fattori demografici e stili di vita, il quadro è apparso netto: rispetto a chi cammina piano, chi tiene un’andatura media riduce del 35% il rischio di sviluppare anomalie del ritmo cardiaco, percentuale che sale al 43% per chi cammina velocemente. Le andature più sostenute risultano associate anche a un minor rischio di fibrillazione atriale, la forma di aritmia più diffusa.

Il tempo trascorso a passo lento non modifica il rischio, mentre aumentare i minuti a ritmo veloce lo riduce del 27%. In circa un terzo dei casi di aritmia, entrano in gioco fattori metabolici e infiammatori.

Tra i partecipanti più rapidi prevalevano uomini, residenti in aree meno svantaggiate e con stili di vita più sani. Lo studio, di natura osservazionale e basato anche su dati auto-riferiti, presenta limiti: età media 55 anni, 55% donne e 97% bianchi.

"Questo studio è il primo a indagare i meccanismi alla base dell'associazione tra ritmo di camminata e aritmie e a fornire prove del possibile ruolo di fattori metabolici e infiammatori: camminare più velocemente riduce il rischio di obesità e infiammazione, che a sua volta riduce il rischio di aritmie", ha affermato la professoressa Jill Pell dell'Università di Glasgow. "Studi epidemiologici cumulativi hanno dimostrato che il ritmo di camminata è inversamente associato a fattori metabolici, come obesità, glicemia a digiuno, diabete e pressione alta, che a loro volta sono associati al rischio di aritmie".

