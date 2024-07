09 luglio 2024 a

Ecco "Le stelle di Branko", l'oroscopo segno per segno di martedì 9 giugno 2024

Ariete

Il vostro biglietto da visita per ottenere favori e appoggi: chiari, positivi, preparati e aperti. Due giorni con Luna perfetta per l'attività professionale e gli affari finanziari, il transito prima in Leone e poi in Vergine aiuta anche i rapporti con l'autorità e con i superiori. Lasciate la monotonia quotidiana, provocate nuove situazioni, cercate nuove persone e non abbiate paura di perdere tempo. Se non avete ancora realizzato il sogno d'amore, presto sarete esauditi. Marte vi corre incontro.

Toro

Siete un segno caldo nel senso della passione amorosa, ma le alte temperature non sono per voi, quando la Luna si trova in Leone. Segno di fuoco contro Urano, pianeta di fuoco. Rilassatevi all'ombra degli alberi finché la Luna non sarà in Vergine e Marte lancerà una freccia verso Venere. Voi cadrete nella rete, questo è certo. Questioni pratiche e affari economici: nel caso di problemi o anche di banali intoppi, un vecchio amico si fa avanti, vi aiuta. Come un tempo lo avete sostenuto voi.

Gemelli

Professionalmente imbattibili, ma anche un po' masochisti oppure testardi, il fatto è che non vi siete ancora liberati di persone opprimenti. Dovrete pazientare da questo pomeriggio fino a giovedì e finché la Luna sarà in Vergine. Senza farvi condizionare troppo anche da Giove, rispondete al richiamo della famiglia, rinunciate a qualche vantaggio personale, tenete presente che è sempre più vicina una grande emozione in amore, con i figli adulti, con gli amici. Stomaco, bruciori.

Cancro

Polvere di stelle sul vostro fortunato segno, ma anche polvere negli occhi, che annunciano persone del vostro ambiente professionale. Non vogliono farvi vedere la realtà delle loro azioni, ma voi siete anche acuti, riconoscete la verità. Oggi vincete! Ecco perché credete e seguite chi vi giura amore, Venere porta una donna giovane e un po' svagata agli uomini del Cancro. Alle donne del segno Marte farà una gradita sorpresa: un uomo più giovane, sportivo e virile.

Leone

Giovani Leoni, come un tempo Marlon Brando, vivete un'attesa emozionante, Marte e Venere annunciano un'estate di forti emozioni, che troveranno il loro trionfo in autunno. Ma oggi è ancora Marte a creare problemi, la sua energia tende a sfociare nel lavoro sotto forma di rivalità di mestiere. Avete di certo forte concorrenza, ma anche voi siete un temibile avversario. Soldi, profitti, certamente sono da escludere perdite, casomai un rinvio di pagamenti.

Vergine

Ieri le stelle erano riunite a cena, oggi le più belle si incontrano a pranzo. Immediata arriva una notizia per i soldi, professione, associazioni. In fase di allestimento uno spettacolo astrale luminoso, avete solo bisogno di un altro po' di tempo, non perché non ci siano occasioni ma solo per la vostra mania di fare tutto in modo perfetto, però gli altri non sono come voi. Così nasce qualche contrasto. Luna di luglio si affaccia al segno vi riserva incontri insoliti e originali, anche in amore.

Bilancia

Lo stress che ancora accusate non è dovuto alla situazione attuale ma è conseguenza delle fatiche che avete dovuto affrontare intorno alla stagione del vostro compleanno, settembre-ottobre. In quel periodo cominciavano a formarsi transiti che oggi iniziano a mettere a posto la famiglia, matrimonio, rapporti esterni relativi al futuro lavorativo. Continuate a lavorare in questa direzione, guidati da un grande amore. Tutti i progetti della coppia innamorata sono favoriti da Giove. Viaggi molto felici.

Scorpione

Forma leggermente migliorata ma non ancora perfetta, dobbiamo aspettare altri influssi di Marte per annunciare giorni sereni anche per il privato. Del resto, la vita di tutti è questa, i problemi non mancano mai, il mondo è quello che è. Si avvicina la Luna giusta, in Vergine, per iniziare un lavoro, studio, ricerca, affari, collaborazioni. Contate sempre sul lavoro, quest'anno avrete vacanze mordi e fuggi, non potete fare a meno di seguire gli impegni. È caro il prezzo del successo. Ma arriverà anche una grande emozione in amore.

Sagittario

Sorpresi del movimento variabile della vostra vita in luglio? Non può essere diversamente, le stelle sono in movimento, voi dovete indovinare il movimento giusto per le iniziative di lavoro e soprattutto per gli affari. Stupendo Mercurio, pianeta dei soldi, ma qualche volta troppo impulsivo e guardato per questo severamente da Giove, non sottovalutate gli aspetti legali delle questioni. Luna predilige ambienti nobili, chic e un po' snob, che fanno parte del vostro DNA, voi siete sempre stati diversi dalla massa.

Capricorno

Balsamico influsso della Luna sull'amore, ancora più bella nei prossimi due giorni quando in Vergine sarà in contatto sensuale con Marte in Toro, un meritato intervallo passionale per voi. Molto interessante un lavoro lontano dal solito ambiente, per i professionisti anche all'estero, ma pure nell'ambiente solito le vostre finissime antenne captano ogni segnale rispetto agli affari. Un giorno questo da vivere alla grande, anche correndo dei rischi, ma quando ci sono precisi segnali di successo e di amore, bisogna tentare. Avanti tutta.

Acquario

Le stelle chiamano all'azione tutti quelli che pensano di cambiare, cambiare sul serio, qualcosa nella propria vita. Professionale o privata. Prima del passaggio di Venere nel segno del Leone, e poi del Sole il 22 luglio, avete la possibilità di sistemare le questioni scritte e legali, gli eventuali contenziosi con i parenti, con i soci, con le istituzioni. L'amore funziona come non mai, aspettate il primo quarto del 13.

Pesci

Dicono che siete esagerati nelle richieste, ma tutte le persone ambiziose e decise devono essere così. Nel lavoro seguite i tempi della Luna: mattinata in Leone giustamente aggressiva per affrontare persone del vostro ambiente, in serata invece diventa irrequieta perché sarà in Vergine, due giorni. Opposta a Saturno sarà pesante per la salute, pesantezza alle gambe, circolazione non perfetta. Marte però è sempre conquistatore, innamorato soprattutto della donna Pesci.