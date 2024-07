27 luglio 2024 a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, sabato 27 luglio.

ARIETE

Possedete un’eccellente memoria che vi aiuta molto nel lavoro; inoltre dimostrate comprensione per i problemi degli altri e cercate di aiutarli infondendo in loro ottimismo e speranza. Questi sono i veri valori che porta Luna nel segno in trigono con Sole in Leone. I due luminari accendono luce in famiglia e nel rapporto di coppia, lui e lei si parlano e trovano intesa anche sulle decisioni finanziarie. Marte vi rende vitali, energici, eccitanti. Un nuovo incontro d’amore sotto un cielo così possiede tutte le garanzie della durata nel tempo. Attività produttiva.

TORO

Ancora un po’ di divertimento, ancora un po’ di relax. È in arrivo nel segno un’importante Luna per gli affari finanziari e per la vita privata, cambierà fase domenica, ultimo quarto. Sarà buona per gli affari e tutte le questioni abitative, programmate incontri per i prossimi giorni. Siete di disturbo per qualcuno che teme di essere scavalcato da voi, perciò sembra pericoloso ma non temete: Mercurio vi rende imbattibili. Siete perfettamente integrati con le responsabilità della vita materiale dovete però dare all’amore il posto che gli spetta nella vita di ogni giorno. Viaggi si.

GEMELLI

Un cambio di programma, una chiamata professionale all’improvviso, un invito di amicizia oppure un malizioso messaggio d’amore… Tutto può succedere questo sabato illuminato dal Sole e dalla Luna che splende in Ariete e stimola in modo passionale Marte e Giove. Questi influssi possiedono tutte quelle qualità che servono nel matrimonio per parlare e per trovare soluzioni soddisfacenti anche per i figli. Mercurio può essere instabile per le questioni domestiche ma indicato per chiarimenti in amore, apritevi fino in fondo con il coniuge, nulla deve restare in sospeso.

CANCRO

Quiete soddisfazioni, chiamiamole così visto che avete anche oggi Luna contro, non facile anche per le questioni di famiglia. Se le stelle insistono sulla famiglia, significa che ci sono cambiamenti in atto e che dovete essere sempre pronti. Il transito mette in guardia dalle azioni impulsive, reazioni esagerate nel lavoro. Di cosa dovreste avere paura? Quelli che oggi vi attaccano, tra qualche giorno saranno attaccati a loro volta. Voi abbiate cura del vostro orto e della vostra vigna, i problemi esterni restino fuori dalla vita privata.

LEONE

Come vi volete bene! Gli antichi astrologi non hanno sbagliato a darvi il Sole, grande luminare, quale governatore del vostro segno. E adesso è qui, preparatevi per una nuova esperienza di vita, in ogni campo. Reagite a tutto con amore, come vuole Venere affettuosa e innamorata, stimola Marte e si fa vedere anche in affari. Sul vostro tavolo non c’è solo il conto delle spese, troverete anche il saldo dei vostri profitti. Fate vedere e sentire la nobiltà del vostro carattere, dite la verità.

VERGINE

Immediata partenza, Mercurio! Contrattazioni, iniziativa personale. Questa Luna anche oggi in Ariete, sollecita la vostra attività mentale e ispira idee innovative, consente di mettere in cantiere progetti che daranno ottime gratifiche finanziarie. Affari anche sotto l’ombrellone. Qualcuno che credevate imbattibile sta perdendo terreno, saprete qualcosa di più preciso dopo l’ultimo quarto di Luna in Toro, domenica. Astri dell’amore e della passione sono di ora in ora più caldi. Primo incontro hot è previsto durante un viaggio, anche in un terminal dell’aeroporto.

BILANCIA

Luna in Ariete non lascia in pace nessun segno, batte contro il settore importante per noi tutti -matrimonio, rapporti stretti, collaborazioni, associazioni. Figuratevi se non sarete disturbati anche voi che siete l’emblema delle unioni, restate in disparte solo per un giorno. Se è possibile passate un po’ di tempo su qualche nostra isola, comunque in posti di mare. Ritroverete tranquillità e concentrazione. Il tamburo del successo batte lentamente, domani si farà sentire. Chi volesse avventure sexy sarà accontentato, ma fisicamente non siete al cento per cento.

SCORPIONE

Fate il possibile per sfruttare anche oggi la Luna nel coraggioso Ariete, segno che influenza ed esalta il vostro lavoro. Bisogna possedere coraggio per andare avanti in un ambiente che si mostra ostile e raffredda le vostre richieste e proposte. Le asprezze degli altri non vi scoraggiano più di tanto, sapete essere aspri e taglienti con le parole, quando serve. È nostro dovere avvertirvi che domani inizia una critica fase lunare in Toro, fate un pensiero sulle vostre collaborazioni e, se lo credete necessario, verificate la consistenza di certi amori. Viaggi sì.

SAGITTARIO

Se c’è ancora qualche problema non chiarito con l’altro sesso, parlate sotto questa magnifica Luna in Ariete, che vi porta dritta tra le braccia, nel letto, di un meraviglioso sconosciuto o sconosciuta, se siete soli e disponibili. Non meravigliatevi, questo è uno di quei giorni che capita nella vita del Sagittario. Improvvisamente cambia qualcosa nel cielo, sembrano sparire transiti negativi, e voi siete in grado di ottenere tutto. In gran parte questa ottimistica sensazione è dovuta a Venere incredibilmente bella in Leone, una vera regina.

CAPRICORNO

Saturno è con voi, assicura sicurezza economica, sostenuto da Giove il diplomatico, Urano aprirà un grande portone del palazzo professionale. Tutto questo sarà possibile o almeno inizia da domani con il passaggio della Luna in Toro e il relativo ultimo quarto, oggi però concedetevi completo relax. Controllo della salute, presenza ma anche severità in famiglia, dolcezza infinita in amore. Avete bisogno di sentirvi amati e desiderati.

ACQUARIO

Per spiccare il volo verso obiettivi ambiziosi nella professione e nelle finanze, è richiesto il favore del Sole, prima di tutto. Quindi certi risultati sono rimandati, non certo annullati. Anche oggi però avete un notevole aiuto della Luna marziana in Ariete, intraprendente e orgogliosa, che vi dà una spinta verso il successo. Sarà un successo che vi distingue dagli altri. La famiglia e l’amore devono essere pronti ad affrontare un cambio di Luna, ultimo quarto in Toro, che sarà piuttosto impegnativo per le relazioni con i parenti e le persone vicine.

PESCI

Concorrenza leale o sleale, non c’è bisogno di indagare chi e come, voi seguite la strada tracciata con la consapevolezza che Mercurio in Vergine può creare opposizioni e intoppi. Tutto il weekend siete favoriti dalla Luna, oggi ancora in Ariete e domani in Toro, positiva per le questioni finanziarie e domestiche. Seguite gli aspetti legali. Sentimentali… È il vostro asso nella manica, voi conquistate con quel tocco romantico che sapete dare alle vostre azioni e ai gesti d’amore. Voi siete l’isola felice in mezzo al mare in tempesta.