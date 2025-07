La ruota della Fortuna, alta tensione: "Battibecchi con Gerry Scotti"

“Fin da subito c’è stato un bel feeling, non ci sono mai state barriere tra noi": Samira Lui, braccio destro di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna su Canale 5, lo ha detto proprio a proposito del conduttore in un'intervista alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni. Allo stesso tempo, però, non mancherebbero dei battibecchi tra loro. “I battibecchi non mancano, a volte ‘peggiorano’, ma c’è da dire che pure lui mi punzecchia parecchio", ha confessato.

La giornalista del settimanale ha poi chiesto a Samira se il presentatore le dia talvolta qualche consiglio. E lei ha risposto: “Mi dà spazio anche se non so cosa stia succedendo. Mi chiama e andiamo a braccio, lui si fida e non è scontato”. Fortunatamente alla fine va sempre tutto bene, anche se la showgirl non ha nascosto di provare agitazione qualche volta. In ogni caso, ha anche ammesso di essere consapevole dell'importanza del suo ruolo nella trasmissione: “Ne sono onorata e per me significa tanto”.