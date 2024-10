L'oroscopo di Branko di mercoledì 16 ottobre: "Pressioni alle spalle", il segno che rischia

16 ottobre 2024 a

ARIETE Sono le grandi battaglie d'autunno che possono portare soddisfazioni enormi, ma tutto dipende da come impostate le vostre iniziative professionali e di affari, e con chi. Nella scelta dei collaboratori non siete molto intuitivi, spesso agite sotto l'impulso del momento. Potrebbe succedere oggi, con questa Luna crescente nel segno fino al plenilunio di domani. Fase fiabesca per la ricerca di un amore, ma impulsiva per i rapporti con la famiglia. Marte, cautela nella salute.

TORO Pressioni alle spalle, potrebbe farsi insidiosa questa enorme Luna in Ariete, in fase di plenilunio. Ma è soprattutto Mercurio che provoca discussioni nel vostro ambiente, un vostro cedimento potrebbe avere conseguenze nel futuro. È tutta una questione di autodisciplina, perché il giorno è buono per creare nuovi contatti e cercare nuove persone. Ricordiamo anche a voi che Mercurio è il dio del business, ma anche il dio dei bugiardi e dei maestri dell'inganno. Controllo medico.

GEMELLI Auguriamo alle persone sole di trovare sotto questo cielo l'anima gemella, voi innamorati decidetevi per il matrimonio, voi sposati ritrovate l'allegria. Stelle incisive per la riuscita in affari, particolarmente fortunate iniziative nel campo dei beni immobili, vertenze legali, assicurazioni. Quando diventa Luna piena in Ariete, tra oggi e domani, è una energia che smuove tutto il terreno attorno, una passione per la vita e per l'amore che non conosce limiti. Vi dovete controllare però.

CANCRO Strani malesseri nella salute, giramenti e mal di testa, tutto provocato dalla nascente Luna piena in Ariete, segno che governa la testa, e non può dare nemmeno la concentrazione necessaria nel lavoro. Sembra che anche nel vostro ambiente risentono di questa pazza Luna, mettete pure in preventivo litigi e contestazioni. Marte è nervoso, le vostre azioni difficili da tenere sotto controllo. Affidatevi totalmente al vostro caro amore, lui sa come tranquillizzarvi. Viaggi sì.

LEONE Ritrovarsi. In amore è facile, grazie alla Luna in Ariete che diventerà piena, il massimo per quanto riguarda il rapporto di coppia, possibilissimi nuovi innamoramenti. Precisiamo che le nuove storie non accadono in maniera poetica e romantica, si presentano subito con una carica di erotismo a cui è difficile sfuggire. I sogni che fate in questi due giorni contengono messaggi significativi, che dovete considerare anche nel lavoro e in affari. Vince la correttezza.

VERGINE Splendido Mercurio in Scorpione, posizione ideale per l'attività e le iniziative di affari. Oggi attivatevi la mattina presto, Luna è cambiata in Ariete, segno che vi innervosisce qualche volta nella vita privata ma sotto il profilo astrologico risveglia la vostra mente, l'ambizione, il vostro senso più unico che raro per gli affari. Nulla manca a questo mercoledì, Venere è ancora nel tenebroso Scorpione. fermate un amore prima che la dea della fortuna passi in Sagittario.

BILANCIA Siete il segno che lavora di più e produce di più, normale qualche piccolo cedimento nella salute, che riuscite comunque a recuperare subito. Nettuno positivo transita nel settore della salute e della medicina, ma è un ottimo suggeritore anche per la vostra creatività professionale. Oggi inizia la fase di plenilunio in Ariete, che avrà due effetti sulla Bilancia: contestazioni nel lavoro e litigi nel matrimonio, oppure una grande inaspettata sorpresa, un colpo di fulmine all’improvviso!

SCORPIONE Siamo di fronte a una geometria astrale di grande forza che vi porterà al successo, ma che cela alcuni rischi, per esempio la vostra aggressività. Non agitatevi prima del tempo, con il vostro intuito formidabile sistemerete tutto, anche un amore che gioca a nascondino con voi. Però, da ingenuo, ha scelto per nascondiglio il vostro cuore… Venere parte domani, ma avete una straordinaria Luna piena in Ariete che vi lancia in competizioni lavorative di successo.

SAGITTARIO Riprendetevi dallo stress provocato dalla Luna in Pesci, preparatevi a vivere due giorni da luna park. Luna adesso inizia a crescere verso la fase Luna piena in Ariete, vostro settore della fortuna, e sarà ancora lì domani sera quando Venere arriverà nel vostro segno. La prima entrata dell'anno. Giorno luminoso e appassionato. Se vi sentite appagati in amore e tranquilli nel matrimonio, trasportate questa passione al campo del lavoro, affari, collaborazioni. Figli, nipoti.

CAPRICORNO Le eventuali questioni legali contano sulla protezione di Giove, ma oggi è più forte la Luna in Ariete opposta al Sole, nascerà la fase del plenilunio. Suggeriamo di seguire attentamente e in prima persona, l'amministrazione dei vostri beni. Consiglio: non parlate sotto questa Luna, rischiate di tradirvi da soli. Per quanto riguarda gli incontri professionali, siete sempre sostenuti da Venere e Mercurio. Ma pensiamo sia più importante dare la precedenza alla famiglia, figli, alle questioni personali, insomma, compresa la vostra salute.

ACQUARIO In un luogo lontano… Un piccolo tesoro vi aspetta, Luna generosa nell'amico Ariete, dice che non sono male nemmeno le possibilità nelle immediate vicinanze. Sentiamo profumo di soldi, ma vediamo anche alcuni ostacoli portati da Mercurio in Scorpione. Si tratta di un passaggio intenso attraverso il campo del successo e richiede una presenza forte e costante nell'ambiente dove svolgete la vostra attività. Discussioni in casa e in amore, ma domani Venere torna amica.

PESCI La bella notizia è Mercurio in Scorpione, ottimo per i viaggi, incontri di lavoro e di affari, che dovete sollecitare oggi stesso - inizia Luna piena in Ariete, vostro settore del patrimonio e del guadagno. I soldi, che tante volte Giove vi nega, sono in arrivo entro sabato ma è ancora più importante l'amore, Venere ancora due giorni passionale. Pensieri e parole. L'importante è metterli insieme in un discorso compiuto, soprattutto nel matrimonio e famiglia. Dialogo con i figli.