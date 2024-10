L'oroscopo di Branko di giovedì 31 ottobre: "Nuova proprietà", il segno che sbanca

31 ottobre 2024 a

ARIETE Ottobre si conclude con segnali che invitano all'ottimismo. Luna passa in Scorpione, Mercurio sollecita e protegge le iniziative di lavoro, i viaggi. Sono transiti che calmano i rapporti con la famiglia anche se resta ancora per qualche giorno l'incognita di Marte in Cancro. Ma dopo aver tanto scritto di questo Marte, crediamo che avrete già trovato come difendervi. Una porta nuova può aprirsi in qualsiasi momento. Cambiate aria, rilassatevi. L'amore vi troverà.

TORO Alle cinque della sera non c'è il Toro nell'arena, sentirete crescere l'agitazione interiore e la stanchezza fisica, a quell'ora infatti Luna passa nello Scorpione e inizia la fase di novilunio. Questo influsso provoca discussioni con collaboratori e soci, incomprensioni nel rapporto di coppia, ma non tocca le amicizie e i rapporti con il lontano. Se avete in programma un viaggio, partite in mattinata. Per sentirvi forti, cercate competizioni anche dove non sono necessarie.

GEMELLI Luna giusta per chiudere un contratto, trattativa, transazione. Se non siete convinti, cercate un'altra possibilità durante il weekend le occasioni non mancano - Mercurio è ancora nello Scorpione ed è sempre indicato per una partenza ideale nelle imprese più ambiziose. Questa volta siamo noi a dirvi di agire velocemente e senza ripensamenti, in novembre Mercurio sarà diverso. Giove sa quanto siete ambiziosi, ricorda anche gli affetti lontani. Le polemiche in casa non servono.

CANCRO Passata la Luna negativa, questo pomeriggio, sarete in una situazione astrale senza pianeti contro -prendete in mano il vostro destino. Novembre apre con Luna nuova nel settore governato da Scorpione. Interessa i cambiamenti positivi questa volta nella vita affettiva e nella professione. Difendete il vostro amore dalle interferenze dei parenti, cercate le novità se siete soli, ogni momento può essere giusto per trovare qualcosa di speciale. Momento speciale anche per i nativi “anta”.

LEONE Troppo freddo questo cielo astrale per un segno di fuoco come il vostro, restate fuori dal caos. Oppure gettatevi nella mischia se credete di avere quello che serve per vincere senza perdere troppo. Magari nel mondo esterno Luna nuova che inizia questa sera nello Scorpione, sarà meno agitata. Diverso il discorso per le cose di casa. Famiglia in primo piano, le donne della vostra vita. C'è sempre una ragazza nella vita di ogni uomo, non solo per il Leone. Voi la vedete sempre così.

VERGINE È sicura la riuscita nel lavoro e nelle iniziative finanziarie, anche durante il ponte di Ognissanti, soprattutto se avete vicino bravi e attenti collaboratori. Questo settore è sottoposto alla verifica seria di Saturno e Giove, dovete personalmente controllare tutto e tutti. Anche in amore bisogna inventare qualcosa di nuovo, prima del passaggio di Mercurio in Sagittario il giorno 3. Nella salute il pianeta mette l'accento sulle vie respiratorie, bronchi, dolori reumatici. Cautela.

BILANCIA Quel Marte in Cancro è un attaccante di serie A, ma voi rischiate di scambiare una pur eccezionale attrazione fisica per qualcosa che non lo è. L'amore di sempre è sotto un effetto delizioso, miglioramenti anche nei rapporti con la famiglia, genitori, figli. Questa Luna nel segno, che diventerà domani nuova in Scorpione, mette l'accento sulla figura materna. Risulta ottima per le iniziative finanziarie, ma attenti - favorisce anche la concorrenza… Il vostro impegno vince.

SCORPIONE Non sappiamo se sarete tutti in grado di realizzare il successo e il guadagno che le stelle dell'inizio di novembre annunciano per voi. Già questa sera comincia Luna nuova nel vostro segno, influsso che vi rende testimoni eccellenti del processo di rinnovamento che le stelle impongono a tutti, sarete voi i testimoni anche dei cambiamenti sociali. L'amore è così travolgente da farvi dimenticare tutto, persino di riscuotere soldi. Questi sono anche giorni di malinconia, per tutti.

SAGITTARIO Tutte le questioni pratiche, dalla professione agli affari, richiedono un atteggiamento concreto, fermo e costante. Giove richiede inoltre una attenta valutazione delle questioni legali che non interessano soltanto il rapporto di lavoro. Luna nuova nel segno che precede il vostro annuncia novità nei rapporti stretti, nuove iniziative e nuove collaborazioni saranno propiziate sin da lunedì prossimo dalla Luna, Mercurio, Venere - che si daranno appuntamento in Sagittario.

CAPRICORNO Lo Scorpione è il segno che risponde al vostro desiderio di fare, rifare, tagliare, concludere. Proseguite così, lungo la strada tracciata da Saturno, che lavora in maniera strepitosa insieme a Mercurio e Luna nuova che sarà domani. Urano vi porta nuove occasioni anche all'estero, questa è la ragione per cui consideriamo così spesso i viaggi lontani. Quello che è vecchio si taglia, non guardatevi indietro. Soltanto il vostro amore, nonostante tutto, è giovane.

ACQUARIO Ci sono persone nel vostro ambiente professionale, ma anche domestico, che pensano di avervi in pugno, ma si illudono. Aspettate il giorno 3, darete loro la risposta giusta. La vostra debolezza può essere solo fisica, a causa del cambio di Luna e di Urano negativo, anche se è vero che alcuni pensieri non permettono la necessaria concentrazione. Non sono le cose che accadono, ma le persone che incontrate che plasmano la vostra sorte. Supererete anche questo esame.

PESCI Una nuova proprietà o un nuovo amore? Dovete insistere con questo progetto e con questo sogno, Saturno agisce con lentezza ma alla fine aiuta a realizzare le vostre ambizioni. Sfruttate questa Luna nuova in Scorpione congiunta a Mercurio, l'intelligenza è viva e si distingue per una feconda immaginazione, il modo di parlare convincente e affascinante. Voci lontane, regalatevi un breve viaggio, non si può mai sapere dove gira e dove vi attende la fortuna.