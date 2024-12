03 dicembre 2024 a

a

a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, martedì 3 dicembre.

ARIETE

Ogni cosa passa, le stagioni mutano, il vento cambia direzione, i problemi se ne vanno… Questo Sole in Sagittario significa per voi luce - entusiasmo - futuro. Se sentite una sensazione di solitudine è dovuta alla Luna che è cambiata di colpo, oggi transita in Capricorno e preme con forza verso l'ambiente professionale, vuole costringervi a dare di più, il massimo. Il giorno è indicato per stare un po' da soli con i propri pensieri, visto che c'è una certa difficoltà nel comunicare.

TORO

Avete perduto qualche punto da quando Marte toglie forze fisiche e nervose, ma la vostra Venere è magnifica accanto alla Luna in Capricorno, molto indicata per viaggiare. Chissà, un viaggio sarebbe uno stimolo per i coniugi ultimamente distratti e occupati con altro. Rilassatevi, svegliate la colomba innamorata che si annida nel vostro cuore. Mercurio è favorevole per il lavoro, affari, discussioni legali e per i contatti con specialisti nel ramo che vi interessa. Borsa piena.

GEMELLI

Sarà più grande il vostro prossimo amore, se avete concluso una storia nell'ultimo anno e anche negli ultimi tre anni, da quando avete Saturno contro. Oggi la Luna cambia aspetto, da negativa diventa amica in Capricorno, ma voi dovete tener presente che nell'ambito lavorativo c'è sempre un'opposizione piuttosto marcata. Adesso però non dovete pensare che tutto il mondo ce l'abbia con voi. Molte cose si possono rivedere, riscrivere, annullare, prima della fine dell’anno.

CANCRO

C'è nell'aria, lo si percepiva già ieri sera, qualcosa che disturba la salute, Luna è passata in Capricorno e produce stanchezza fisica più aggressiva verso le donne, ma non è così forte da compromettere quello che avete impostato nell'ultimo periodo. Sarà comunque meglio rimandare iniziative economiche, vivere un giorno all'insegna dell'amore e della passione. Inventate qualcosa per calmare Venere ancora poco disponibile. Avete una fantasia fertile e sapete convincere.

LEONE

Giove è sempre dalla vostra parte, ma in famiglia siete voi che dovete dare una mano, risolvere le questioni dei figli e non ingigantire problemi, tutto si risolve quando il Leone ha dalla propria parte la forza del Sole. La fiamma dell’ottimismo, arrivata con il Sagittario, deve proseguire anche oggi mentre la Luna raggiunge il Capricorno e diventa forte come una roccia per il lavoro e per gli affari. Il colore di Venere è verde, come certe banconote, per esempio i dollari. Qui bisogna investire.

VERGINE

Da inizio stagione l'autunno vi ha coinvolto in un nuovo e impegnativo periodo nella vita professionale e anche nel privato. La famiglia sta assumendo adesso un'importanza maggiore, come conferma anche l'odierna Luna in Capricorno, segno che costituisce i valori della famiglia, amicizia, amore. Adesso selezionate le persone da vedere o non vedere, pensate solo a certi musi che girano nel vostro ambiente di lavoro! Consiglio: non giudicate il giorno dal risveglio.

BILANCIA

Crediamo non esista una Bilancia senza mezzi, voi riuscite nella vita ad avere molto spesso più degli altri che pur vivono nelle vostre stesse condizioni, non solo per il miracolo di Venere ma perché vi impegnate di più e naturalmente perché siete fortunati. Questo garantisce Giove per le prossime festività: amore, amicizia, bellezza ed eleganza, fortuna. Oggi non dovete esagerare Luna è strana in Capricorno, sembra un po' un tarlo che agisce sulla mente. Famiglia?

SCORPIONE

Venere in Capricorno non passerà senza lasciare un ricordo piacevole, un’esperienza illuminante, un incontro di lavoro o di amore - qui sboccia immediata l'attrazione reciproca. Ma questo giorno è favorevole, soprattutto per il lavoro e le questioni economiche. Occasioni di guadagno si presentano anche durante un viaggio, magnifiche amicizie femminili. Urano è agitato nel settore del matrimonio, ma è una agitazione creativa. Entusiasmo per un progetto in famiglia.

SAGITTARIO

Quindi, partiamo. Oppure ripartiamo, dipende dalla situazione che vivete attualmente, ma possiamo assicurare che siete - tutti - alla vigilia di un nuovo passaggio esistenziale. Domani avviene la quadratura diretta tra il vostro Sole e Saturno in Pesci, vi rendete conto di quanto e come è cambiata la vostra vita negli ultimi tre anni, adesso la vostra vita va verso il meglio. In amore dovete colpire anche la fantasia della persona amata o della persona che volete conquistare.

CAPRICORNO

Fortuna. Luna nel segno in aspetto bellissimo con Urano e Venere, transito che favorisce le imprese finanziarie. Vincite, ma è ancora più intenso per la vita sentimentale. Dalla terrazza del vostro amore cogliete una rosa, sbocciata durante il mese dello Scorpione, magari con una spina, tanto per pungervi un po' e per non dimenticare le promesse fatte. Nettuno vi aiuta a tirare fuori il fascino, la capacità di parola è anche qualche prepotenza verbale, vostra specialità.

ACQUARIO

Liberatevi dalle situazioni che sentite ormai superate, l'odierna Luna aiuta la riflessione. Scosse nell'ambiente di lavoro, come anche nella vita sociale, ma una decisione “in alto” sarà a vostro favore. Perché non pensate a creare una vostra società, un’impresa personale? Da qualche settimana abbiamo la sensazione che l'ambiente professionale e anche il contorno domestico sia diventato stretto per voi, per le vostre ambizioni. Gelosia in amore, non provocate.

PESCI

Il buon umore è l'abito più elegante da indossare. Sta per verificarsi una quadratura alquanto significativa tra il Sole in Sagittario e il vostro Saturno. Tenetevi pronti a qualche critica o provocazione nell'ambiente dove svolgete la vostra attività e dove, nonostante i tanti impedimenti, crescerà il vostro successo. Voi sapete cos'è la vita - da un lato, l'uomo fatica e lavora, dall'altro la fortuna dispone ciò che vuole. Oggi la vostra fortuna si chiama Venere, segnala guadagni extra.