Branko, l'oroscopo: il segno che non deve aspettare Capodanno per le risposte

ARIETE Bello il fermento interiore, la voglia di conquistare qualcosa di importante, ma le circostanze non permettono realizzazioni immediate di tutti i progetti. Le vostre idee non sempre precise, ma certamente sono in avanti rispetto agli altri. Questo il motivo per cui spesso siete in conflitto con il vostro ambiente. Luna è in Vergine, molto positiva per l’attività e le finanze, andate testardamente avanti!

TORO Non c’è bisogno di aspettare Capodanno, oggi stesso dovete sollecitare incontri e risposte, cercare nuovi alleati e protezioni. Luna è bellissima, Mercurio fortunato: emozionanti incontri durante i viaggi. Molti cercano di influenzarvi e di condizionarvi anche nelle decisioni, in affari personali, voi dovete seguire la vostra vocazione. E questa deve essere la filosofia del vostro 2025. Saturno disponibile per le questioni abitative, vendite o acquisti.

GEMELLI In arrivo giorni davvero emozionanti per l’amore, anche la vita familiare sarà gratificata dal nuovo e amichevole aspetto del Sole in Capricorno, a partire da domani mattina. Oggi la Luna è in Vergine, vi conviene far finta di non vedere certe imperfezioni nel vostro ambiente, ma dovete battervi fino in fondo per far trionfare le vostre idee. Liberatevi dalle cattive abitudini alimentari, dormite qualche ora in più. Ricordate al vostro amore che questi sono giorni di festa.

CANCRO Nel caso di stati d’animo volubili, imponetevi autocontrollo, sarebbe un peccato non approfittare dell’ottima Luna di questo venerdì, per arrivare a un solido risultato finanziario. Per un giorno, in nome del successo, potete anche trascurare le altre passioni, sex e sport. Nel privato, cercate di mantenere l’armonia e la pace, Venere è vostra amica, affettuosa e sensuale vi aiuta anche a dimenticare qualcosa.

LEONE Tutto quello che si è concluso, era naturale che finisse, lo dicevano le stelle e lo volevate anche voi. Sono in arrivo nuove possibilità e nuove persone, che saranno portate dal Sole in Capricorno, vostro segno della rinascita. Una vita che si rinnova: questo il bellissimo messaggio anche di Giove, aspetto eccezionale per i beni immobili. L’acquisto di una casa sarà un investimento per il futuro, anche per i figli.

VERGINE È arrivata nel segno l’ultima Luna dell’anno, domani sarà in dolce aspetto con Sole in Capricorno, anche voi dovete essere più dolci in amore e più disponibili in famiglia. Influssi positivi in aumento, ma prima di buttarvi in qualche nuova impresa recuperate le energie e, soprattutto, attenti a qualche intoppo burocratico, Mercurio è ancora negativo. Vitalità (quasi) ritrovata, ma la dovete conservare. Vivete intensamente ogni istante.

BILANCIA Dal fuoco del Sagittario arriva ancora oggi una bella fiamma di ottimismo e di nuove occasioni per il vostro successo. Frenetica giornata, non tanto per gli impegni di lavoro quanto per un certo caos nella vita domestica e personale. Pensieri o tensioni con le donne. Mettete un po’ di soldi da parte, sono in arrivo nuove spese. Per le questioni importanti aspettate la Luna nel vostro segno tra domenica e martedì prossimo.

SCORPIONE Dopo alcuni influssi freddi, finalmente un caldo aspetto per l’amore, Luna in Vergine, Sole domani in Capricorno. Ottimo anche per trovare una passeggera compagnia, tanto per non dimenticare come si fanno certe cose, la famiglia e i parenti non si devono intromettere nel vostro rapporto. Eccellenti invece i contatti con persone che vi interessano per il lavoro e gli affari. Soldi, sorpresa!

SAGITTARIO Luna cambia di colpo, oggi e domani sarà in Vergine, tocca a voi programmare il lavoro e le cose della vita affinché non ci siano sorprese non volute. L’agitazione che provate nell’ambiente professionale è positiva perché conferma che vi siete stancati delle promesse, ora dovete ritrovare l’ambizione e l’iniziativa personale. Marte vi dà la grinta necessaria. Vecchi problemi di famiglia sono vicini alla soluzione. Venere dice che l’amore è vicino.

CAPRICORNO Giorno di vigilia, domani mattina arriva il Sole nel segno e inaugura la stagione del vostro compleanno. Tutti i pianeti sono amici, concluderete l’anno con una grande, intensa, gioia. Oggi però attenti, siete osservati, giudicati, criticati. Ma forse è proprio quello che sperate nel vostro intimo: nella professione cade una vecchia struttura, nasce una nuova e solida base. Luna protegge durante i viaggi, favorisce tutti i contatti con il lontano.

ACQUARIO Se proprio non potete evitare gli impegni di lavoro, cercate almeno di non stancarvi troppo, Marte sconsiglia anche attività sportive. Fatta questa precisazione, ricordiamo che le stelle che vi portano nella stagione invernale sono semplicemente generose. “Sono questi i giorni che le renne si amano, lassù in Finlandia, e nel suo sfarzo la stella polare”, Emily Dickinson. Immenso il calore di Venere-Giove, doppia fortuna in amore.

PESCI Luna è diventata un po’ aspra, dalla Vergine si oppone a Saturno, faticosa per il fisico e per il sistema nervoso. Nell’attesa del Sole in Capricorno, domani, forse è meglio non affrontare argomenti importanti, almeno non quelli da cui vi aspettate soluzioni definitive. Non è in sicurezza l’attaccamento alle persone care, amici, e verso l’amore - in voi c’è un bellissimo profondo desiderio di dare e di ricevere amore. Un sogno da realizzare al più presto.