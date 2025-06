Mondiale per Club: Inter-Urawa 2-1, nerazzurri primi nel girone

Un gol di Valentin Carboni toglie le castagne dal fuoco all'Inter al 92' e regala al nuovo tecnico Chivu la prima gioia in nerazzurro: vittoria per 2-1 contro i giapponesi dell'Urawa e passo avanti verso il passaggio del turno al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti. L'Inter sale a quota 4 davanti a River Plate (3), Monterrey (1) e Urawa, che resta a zero punti.

L'Inter ha sofferto molto più del previsto, andando in svantaggio all'11' quando i giapponesi si sono portati avanti con un gol di Watanabe. All'intervallo il tecnico nerazzurro Chivu ha provato a dare una scossa alla squadra e a inizio ripresa ha fatto entrare in campo Mkhitaryan e Francesco Pio Esposito al posto di Zalewski e Sebastiano Esposito. La staffetta tra gli Esposito era prevista, mentre l'ingresso di Mkhytarian è servito al tecnico a dare maggiore peso offensivo. L'Inter è cresciuta e, dopo l'ingresso in campo anche di Bastoni e Carboni al posto di Dimarco e Asllani, ha trovato la rete del pareggio al 78' con Lautaro Martinez. Forcing finale premiato al 92' dal gol di Carboni, che allontana