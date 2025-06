Elly Schlein irrisa dal suo popolo in piazza a Roma

Una sinistra allo sbando, in ordine sparso, incapace di esprimere posizioni unitarie e di fare opposizione. Insomma, la storia non cambia. Mai. Ultimissimo capitolo il corteo contro il riarmo che si sta tenendo a Roma oggi, sabato 21 giugno. Un corteo a cui prendono parte, ufficialmente, in tutto e per tutto, M5s e Avs . Il Pd , invece, come sempre tentenna.

Ecco, il punto è che non è ancora tutto. Il punto è che al corteo di Roma è spuntato anche un cartonato raffigurante proprio Elly Schlein. Una sagoma per ricordare la sua assenza. Una sagoma in definitiva per dileggiarla ed attaccarla. Una sinistra allo sbando, come detto in premessa. Una sinistra che si ritrova in piazza e, de facto, sfotte quella che in linea teorica dovrebbe essere la frontwoman di una evenutale coalizione. No, i compagni non sono affatto messi bene...