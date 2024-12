Branko, l'oroscopo del 22 dicembre

22 dicembre 2024 a





ARIETE L’importante è avere il cuore caldo, contano le vostre emozioni e i vostri sentimenti, storte le osservazioni delle persone vicine e del coniuge nervoso. Pensate alla splendida Luna che avrete a Natale, controllate la salute per arrivare all’appuntamento con le grandi feste, belli e rilassati. Colpi di fulmine, incontri passionali, nuove storie durature, perché nascono con il favore del grande Marte. Se sognate un figlio, arriverà, se non pensate di programmarlo, arriverà lo stesso.

TORO Guarda che luna, guarda che mare, questa notte senza di te non so restare… Canzoni di un tempo quando Venere vi spiava dalla cima di un batticuore. Ritorneranno quei tempi, assicura Luna in Vergine, nel campo dell’amore e della fortuna, che vi aiuta a eliminare esagerazioni, confusioni, illusioni. Sole nel potente Capricorno favorisce nuove imprese professionali e finanziarie, nuovi progetti nella vita di coppia. Forse concluderete l’anno con un colpo grosso.

GEMELLI Il Sole è uscito dall’opposizione e inizierà a incidere positivamente anche sulla vostra professione, talento, capacità di inventare cose nuove, senso degli affari. Bellissima, quasi inedita, la voglia di cercare la bellezza intorno e nel vostro intimo, significa che l’amore va incontro a un periodo di emozioni intense e di scoperte. L’inverno apre con Saturno sempre in Pesci, dovremo tener presente questo aspetto, specie nel periodo con pianeti e Sole in Pesci.

CANCRO Sole in opposizione, transito che mette in discussione i rapporti stretti, privati e professionali, chiuderà qualcosa ma darà anche nuove opportunità per iniziare cose diverse e anche più prestigiose. Intanto avete l’appoggio di tutti i pianeti dello zodiaco, a parte qualche Luna bizzarra ogni tanto, tutto fa prevedere successo nelle iniziative professionali e in affari, novità incredibili in famiglia, periodo di grande felicità in amore. Questi argomenti sono attuali negli ultimi giorni dell’anno.

LEONE Riservate un po’ di passionalità per San Silvestro, oggi abbiamo ottime notizie per il campo pratico. Dedicatevi al lavoro, sollecitate incontri professionali e di affari, mandate con ogni mezzo le vostre notizie. Entrate finanziarie in aumento. Segno del trionfo estivo, voi certamente non potete gradire i rigori del tempo e delle situazioni impegnative che in famiglia non mancano mai per tutti, non soltanto al Leone. Se è il caso, fermatevi un attimo e fate lavorare Mercurio.

VERGINE Sole in Capricorno è sempre un sicuro segnale di miglioramento per il vostro segno di terra, perché si trova nel punto più bello del vostro cielo astrale, riuscirete a recuperare le forze esaurite nel mese del Sagittario. Qui resta però Mercurio quadrato a Saturno, influssi che invitano a programmare un Natale tranquillo, domestico. Come dice anche il detto: Natale con i tuoi. Luna resta positiva e fa ritornare momenti di coinvolgente passionalità, trasporto fisico sorprendente.

BILANCIA Dolce e Gabbana, splendore del talento e miracolo del lavoro artigianale, manuale, e questo appartiene proprio alla Bilancia: quando siete ispirati arrivate sempre in cima. Succederà anche in questi giorni che precedono Natale, domani arriva nel segno la Luna e non avrà nessun pianeta contro, potreste dare libero sfogo al vostro talento, vincerete. In amore avete già vinto, più di una volta. La nostra premura è invitarvi alla cautela nella salute e nella attività fisica, sportiva.

SCORPIONE Durante il solstizio invernale, Marte transita in Leone, certamente non consente di riposare. Ma la nuova stagione avrà lo stesso eccezionale movimento delle stelle, giorno dopo giorno, passo dopo passo, andrete progressivamente a migliorare. La Befana vi farà avere il vostro Marte nuovamente in aspetto superlativo, Cancro. Abbiamo un fondato sospetto che farete soldi questo inverno, come fa prevedere la Luna continuamente positiva e il 25 in sosta da voi.

SAGITTARIO Jingle Bells, canta felice Mercurio nel segno e Marte appassionato in Leone, che aprono il vostro inverno all’insegna dell’amore e della gioia di vivere, di fare. Vogliamo un’altra volta ricordarvi l’importanza delle amicizie per il vostro lavoro e affari, avete e avrete bisogno dell’appoggio di persone amiche. Al ricambio di energie, alla grinta giusta, ci penserà il vigoroso Marte che vi condurrà nel 2025. Persone sole: per avere compagnia il 31, cercate domani e lunedì.

CAPRICORNO Urano è la vostra isola del tesoro, dal settore della fortuna promette interessanti possibilità di guadagno - sapete, quelle occasioni a sorpresa che si presentano all’ultimo minuto. È vero che anche voi siete arrivati verso la fine dell’anno un po’ stanchi, un po’ scontenti, ma certamente non vinti. Il nostro oroscopo vi ha inseriti sempre ai primi posti dei segni "più". Non pensiamoci, l’importante è finire, canta Mina. Concludere è in realtà una nuova partenza, felice.

ACQUARIO Mercurio in aspetto vivace, creativo e simpatico, parla di un’attesa emozionante nel campo del lavoro, attività professionale, affari. L’impressione è di un prossimo debutto, come succede in teatro, una mostra, una competizione, vincerete senz’ altro ma se vi riesce affrontate progetti importanti entro il 24, Luna sarà in Bilancia in aspetto con Venere e Giove. Potrebbe trattarsi anche di una grande fortuna. Amore giochi proibiti in una notte di fine anno…

PESCI Voi avete tanti impegni nel mondo personale, lavoro e carriera, affari e studio, ma questa Luna in Vergine chiama verso la famiglia. Anche i giovani coniugi sono chiamati a sistemare non solo la casa, abitazione, ma anche le relazioni con altri parenti. Mercurio fa qualche osservazione su due parenti acquisiti. Il Pesci è chiamato questo Natale a far ritornare la famiglia come era un tempo prima di Saturno, un vero clan. L’ amore, fisico e romantico, è molto a posto. Infatuazioni.