Basket, finale scudetto. Milano crolla anche in gara 4, lo scudetto è di Bologna

Capolinea biancorosso. Caporetto biancorossa. L’Olimpia Milano perde anche gara 4 per 73-62 e la Virtus Bologna è di nuovo campione d’Italia, per la sedicesima volta, a vent’anni dall’ultimo tricolore conquistato nel 2001 proprio con Ettore Messina in panchina. Da ex il tecnico più vincente della storia del basket italiano non è riuscito a riportare l’AX Exchange Armani a quel titolo che manca dal 2018, fallendo quello che era l’obiettivo principale della stagione, il tricolore numero 29. La finale scudetto va meritatamente a Bologna con un inappellabile 4-0, al termine di una serie dominata dalle V Nere, quasi sempre davanti in ogni incontro, quasi sempre dominanti in ogni partita.

L’Olimpia ci ha provato con orgoglio anche in questa gara 4, ha provato a illudersi e a spaventare la Virtus scappando tre volte sul più otto nel primo tempo, ma ogni volta la Segafredo ha saputo reagire facendo la voce grossa, con un parziale di 13-0 ribaltando dal 19-27 al 32-27, giusto per dare l’idea della forza virtussina. Milano ha lottato, ha chiuso davanti di un niente all’intervallo per 43-41 grazie ai tiri di Shields, Punter e Datome, ma nella ripresa Milano è crollata segnando appena 19 punti in venti minuti, tenuta a galla solo dai muscoli dell’eterno Hines, l’ultimo ad arrendersi.

Ma Rodriguez non ne aveva più, Leday ha latitato, la panchina non ha dato nulla, e Bologna ha trovato i tiri chirurgici di Weems e Belinelli a oscurare la serata storta di Teodosic. La Virtus è scappata sul 63-56, l’Olimpia ha faticato a reagire e sull’ennesimo siluro di Weems sul 66-56 ha alzato bandiera bianca. Trionfa Bologna, crolla Milano che ha disputato una grande stagione ha clamorosamente fallito l’appuntamento stagionale più importante, la finale scudetto.

