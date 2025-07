Milano, un foulard per rubare i gioielli: in manette una donna di 60 anni

Distraeva i dipendenti delle gioiellerie con domande del tipo "posso vedere anche questa collana?" o "mi mostra quei bracciali?", poi coprendo la mano con un foulard riusciva a prendere e nascondere qualche gioiello nella borsa. La squadra mobile di Milano, in collaborazione con i carabinieri di Pavia, ha scoperto e arrestato così una 60enne italiana con già numerosi precedenti di polizia per furti e rapine in negozi e gioiellerie.

Alla donna vongono contestati colpi per oltre 130mila euro di refurtiva. Le indagini sono partite dopo due furti in due gioiellerie diverse, una in via Biondi, a Milano, il 6 novembre 2024, e un’altra in via Pontaccio, sempre a Milano, il 28 dicembre scorso. Nei due negozi furono rubati, rispettivamente, un rotolo con 30 bracciali d’oro dal valore di oltre 110mila euro e un anello in oro e diamanti dal valore di 5mila euro.