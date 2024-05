Zona Bianca, Salvini striglia Sala: "Basta scarica barile, la sinistra sostenga i centri di espulsione"

12 maggio 2024 a

"A me non piace una persona che scarica le sue responsabilità su altri". Matteo Salvini non usa mezzi termini sull'emergenza sicurezza che sta vivendo Milano. Il sindaco Beppe Sala aveva infatti chiamato in causa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi come responsabile delle gravissime aggressioni subite dagli agenti negli scorsi giorni.

"Ripeto, da ministro, quando mi hanno chiamato a processo, quando la sinistra mi ha mandato a processo perché ho bloccato gli sbarchi di quei clandestini di cui parla Sala. Non ho detto che era colpa dei miei collaboratori o dei miei colleghi. Io sono abituato a metterci la faccia e a prendermi le mie responsabilità" ha detto il leader della Lega a Zona Bianca, su Rete 4, da Giuseppe Brindisi.

Salvini è poi tornato sulla necessità di dotarsi di nuovi centri per il rimpatrio in tutte le regioni d'Italia. Da qui la sfida alla sinistra: "Io adoro la mia Milano che ha tanti problemi, specie nei quartieri popolari da San Siro al Corvetto a Gratosoglio. Dico solo al sindaco Sala: se condivide finalmente con noi la necessità di espellere i clandestini, conto che da domani la sinistra non si opponga più alla costruzione di nuovi centri per le espulsioni" ha chiosato il segretario del Carroccio.