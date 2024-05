Milano quando piove si romanizza

16 maggio 2024 a

La proverbiale efficienza milanese è caduta sotto gli scrosci delle ultime alluvioni avvicinando pericolosamente il capoluogo lombardo, fiore all’occhiello delle amministrazioni di sinistra, ai livelli tragici di Roma. Dopo l’esperienza nefasta del luglio scorso, quando un forte nubifragio fece capitolare al suolo cinquemila alberi, trasformando la metropoli smart e salottiera di Sala in una distesa di tronchi e pantano avvilita e irriconoscibile, oramai si vive di previsioni anche sotto la madonnina. Occhi puntati al cielo e mani giunte in preghiera a ogni refolo di vento. E c’è chi improvvisa patetiche danze del sole nei cortili del naviglio perché non ne vuole sapere di abbassare l’asticella dell’aspettativa media di buon governo e servizi.