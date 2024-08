Colonia di topi sbuca dagli scavi a Milano: la foto fa il giro del web

23 agosto 2024 a

Disperazione tra i residenti di largo Scalabrini in zona Lorenteggio, dove due anni fa è sorto il cantiere di un parcheggio interrato, con la conseguente invasione di roditori. Non è raro che con l’inizio degli scavi vengano smosse le tane sotterranee, provocando la migrazione delle colonie in superficie. Ma, secondo i residenti, nessuno è intervenuto. «Sono state fatte segnalazioni e hanno messo delle trappole, ma non è sufficiente», spiega una residente. I lavori sono iniziati a fine agosto 2022, due anni fa esatti. E il problema dei roditori si protrae da circa 6 mesi, da quando sono iniziati gli scavi. «Adesso però la situazione è diventata insostenibile», spiega la donna. Il progetto del Comune prevedeva che i lavori durassero due anni, «ma le interruzioni non ci fanno ben sperare», conclude.