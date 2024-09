Milano, "agenti sionisti": choc al corteo pro Palestina, cosa spunta sui cartelli

28 settembre 2024 a

Oggi, sabato 28 settembre, è in corso a Milano una manifestazione dei pro Palestina contro la guerra in corso in Medioriente. E, come sempre, sono comparsi cartelli che sono destinati a far discutere. Ancora una volta sono stati presi di mira alcuni personaggi del mondo della politica, del giornalismo e della cultura considerati vicini a Israele. "Sono comparsi una serie di cartelli con nomi e cognomi di alcune personalità accusate di essere "agenti sionisti" - ha scritto su X Francesco Giubilei - tra cui la Senatrici a vita Liliana Segre e l'ex presidente della Comunità ebraica romana Riccardo Pacifici".

"Tra questi cartelli - ha proseguito Giubilei - ci sono anche io con una mia foto, una cosa che mi impressiona e preoccupa molto anche per una oggettiva questione di sicurezza essendoci in quella piazza numerose persone già attenzionate alle forze dell’ordine". L'editore ha poi ricordato come nei mesi scorsi siano comparse delle "liste di proscrizione" rivolte proprio ai simpatizzanti del popolo ebraico. "Dopo le liste di proscrizione delle scorse settimane siamo arrivati al punto di portare in piazza le foto e i nomi e cognomi di giornalisti, politici, imprenditori esponendoli anche a rischi personali e a eventuali ritorsioni corredati da post con scritto 'noi sappiamo'".

"Mi auguro davvero - ha poi concluso - che dalle parole e dai cartelli dal chiaro intento intimidatorio non si passi poi a minacce di altro genere e spero ci sia garantita la necessaria sicurezza in eventi, iniziative e manifestazioni che continueremo a organizzare. Perché una cosa è certa, se pensano di intimidirci o tapparci la bocca con questi metodi o non farci esprimere le nostre idee si sbagliano di grosso".