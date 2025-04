25 aprile, "hai sbagliato spezzone": l'errore di Angelo Bonelli al corteo

Qualcuno salvi il soldato Bonelli. Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra ha partecipato al corteo in centro a Milano per celebrare il 25 aprile. Soliti slogan - pro-Gaza, no armi, abbasso i fascisti - e soliti attacchi al governo. In particolare, il portavoce dei Verdi ha criticato l'intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, questa mattina, aveva ricordato il 25 aprile: "Oggi rinnoviamo il nostro impegno affinché questa ricorrenza possa diventare sempre di più un momento di concordia nazionale, nel nome della libertà e della democrazia, contro ogni forma di totalitarismo, autoritarismo e violenza politica".

"Le parole di Meloni di stamattina? "Diciamo che poteva dire anche qualcosa di più", ad esempio "che l'Italia è una repubblica antifascista, almeno però ha pronunciato le parole regime fascista", ha spiegato Un Giorno da Pecora su Radio Rai 1 il deputato di Avs Angelo Bonelli.