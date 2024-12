Milano, 16enne sequestrato e violentato da un minorenne e un adulto: "Film dell'orrore"

11 dicembre 2024 a

Un vero e proprio "film dell'orrore": così è stato definito da chi ha seguito il caso un agghiacciante episodio di violenze avvenuto a Quarto Oggiaro, periferia nord di Milano. Un ragazzino di 16 anni con deficit cognitivi sarebbe stato sequestrato, seviziato, violentato e filmato da un altro minorenne, di 14 anni, e da un adulto di 44 anni che non avrebbe precedenti penali. I presunti aggressori sono stati arrestati e ora si trovano rispettivamente nel carcere minorile Beccaria e a San Vittore. La polizia li ha individuati dopo che nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre ha trovato la vittima seminuda che vagava per strada, in stato di choc.

Il 16enne, soccorso dalle forze dell'ordine, è riuscito solo a indicare il profilo Instagram del 14enne che lo avrebbe sequestrato. Da lui, non è ancora chiaro il perché, era andato a trascorrere alcune ore. Pesantissimi i reati contestati al minorenne e all'adulto finiti sotto accusa: violenza sessuale di gruppo, produzione di materiale pedopornografico, lesioni, rapina del cellulare. Inoltre, stando a quanto si apprende in ambienti investigativi, pare si stia valutando se contestare anche la tortura, dal momento che in uno dei cellulari sequestrati sarebbero state trovate le prove delle sevizie.

Esclusi, invece, legami di parentela tra i due presunti autori dei reati: sarebbe stato il più piccolo a “reclutare” l’adulto. Poi le violenze, che sarebbero avvenute sia nella cantina di un condominio sia in un appartamento. La vittima, che vive con il padre e due sorelle ed è seguita dai servizi sociali, è ancora ricoverata e quando starà meglio sarà ascoltata dagli inquirenti.