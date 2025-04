Verissimo, i dubbi di Yari Carrisi sulla scomparsa della sorella: "Cosa ho pensato i primi anni"

Yari Carrisi torna sul dramma che ha sconvolto la famiglia: la scomparsa di Ylenia. Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 5 aprile, il figlio di Al Bano e Romina Power ha esordito parlando di una delle sue più grandi passioni: "Io ho viaggiato tantissimo durante la mia vita: il primo viaggio l'ho fatto a un mese e da lì non mi sono mai fermato". Nel salotto di Silvia Toffanin, Yari ha spiegato: "Io e la mia famiglia siamo sempre stati messi sotto ai riflettori di un certo tipo: tutti volevano sapere di noi, cosa facevamo e io ho voluto allontanarmi da questo, quindi, sono andato in India e lì ho ritrovato il mio equilibrio e ci sono rimasto per un po'".

L'uomo è legatissimo a entrambi i genitori: "Abbiamo sempre vissuto un po' come amici perché ci frequentiamo, abbiamo viaggiato, abbiamo fatto delle tournee importanti. Questo ci ha resi un po' dei compagni di viaggio. Il problema è che quando mamma e papà si sono separati, sono subentrate delle dinamiche diverse perché diventi un po' il fratello maggiore, quasi il loro genitore. Sarebbe stato molto più semplice se non si fossero mai lasciati, anche perché non è stato facile stare in mezzo a due personalità come le loro".