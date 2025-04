I Cesaroni, morto Antonello Fassari: l'attore aveva 72 anni

È morto Antonello Fassari, l'attore noto per aver recitato nella serie tv I Cesaroni. Fassari si è spento all'età di 72 anni. La notizia, inizialmente diffusa dal sito 'Cinemotore', trova conferma sulla pagina Facebook dell'attore in cui amici e colleghi stanno postando il loro cordoglio. Fassari è noto al grande pubblico non solo per il ruolo dell'oste Cesare Cesaroni nell'amata fiction con Claudio Amendola, ma anche per diversi spettacoli televisivi e teatrali. Nel corso della sua lunga carriera, tra cinema, tv e teatro, ha regalato momenti cult nel programma tv 'Avanzi' di Serena Dandini interpretando il compagno Antonio, con eschimo e borsa di Tolfa. Ma anche Antonello Bufalotti, detto "Puccio" nella serie 'I ragazzi della 3ª C'. Diplomato all'Accademia d'arte drammatica Silvio d'Amico nel 1975, ha lavorato tanto in teatro ma è con varietà e fiction che ha conquistato la notorietà diventando da metà anni '80 un interprete particolarmente apprezzato dal pubblico.