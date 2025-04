La Vita in Diretta, rissa Parietti-Lucarelli: "Tanti auguri", "Povera donna"

"Tantissimi auguri a Lorenzo che prenderà, credo dopo, essendo più giovane, la pensione di reversibilità che è una cosa molto interessante": Alba Parietti lo ha detto nello studio di Alberto Matano a La Vita in Diretta su Rai 1, commentando la notizia delle future nozze tra Selvaggia Lucarelli e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli e facendo dell'ironia sulla differenza di età tra i due. Una frase per cui il conduttore ha subito ripreso la sua ospite, giudicando fuori luogo il suo personale augurio: "No Alba, non è il momento di fare certi auguri, è un amore sincero".

"No figuriamoci, non sono capace di odiare nessuno, figuriamoci odiare Selvaggia", ha controbattuto la Parietti. Le parole della showgirl, però, non sono sfuggite alla diretta interessata, la Lucarelli, che ha scritto un duro commento sui suoi canali social. Allegando il video dell'intervento della Parietti, la giornalista in una storia Instagram ha scritto: "In un giorno di festa in cui tutti ci fanno gli auguri e tutti gli ospiti de La vita in diretta avevano detto cose divertenti e gentili sull'annunciato matrimonio, questa povera donna fa gli auguri a Lorenzo perché prenderà la pensione di reversibilità quando crepo, essendo più giovane".