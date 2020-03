Coronavirus, Pier Ferdinando Casini: "L'Italia e il governo devono capire che siamo in guerra. Poi pagheremo il prezzo"

08 marzo 2020 a

Pier Ferdinando Casini è categorico dallo studio di Stasera Italia, in onda su Rete 4. Si parla ovviamente dell'emergenza coronavirus, le cui proporzioni in Italia si stanno allargando giorno dopo giorno. Il senatore non vuole partecipare alla diatriba sul decreto del governo ("Non so com'è uscita la bozza, non mi interessa fare polemica"), ma mette in chiaro un concetto: "Secondo me gli italiani e l'esecutivo devono capire che siamo in guerra". Effettivamente lo è, quella contro il Covid-19: "Poi ci sarà un prezzo che dovremo pagare, i danni economici e la richiesta di flessibilità all'Europa. Ma sono tutte cose da fare nel dopoguerra. Adesso dobbiamo avere la consapevolezza di dover combattere il virus".