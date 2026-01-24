L'aria che tira, Casini irride Parenzo: "Perché non ho rispetto"

Trasferta a Davos sfortunata per La7: lo studio dal quale Lilli Gruber trasmetteva Otto e mezzo nella puntata “straordinaria” di mercoledì è stato evacuato per un incendio nelle vicinanze, creando un comprensibile scompiglio in diretta. In Svizzera non ci è andato invece David Parenzo, che in questi giorni si è preso più di uno sfottò a L’aria che tira, su La7. «Posso dire un’ultima cosa?», domanda in collegamento Carlo Cottarelli. «Non mi istighi il senatore Bagnai», lo ammonisce il conduttore, con il leghista che replica subito: «Non mi sono mai spento». «Ormai siamo a pacche sulle spalle con Bagnai», li stuzzica ancora Cottarelli. E il leghista conferma: «Ci rispettiamo, ci vogliamo anche bene...».

«Piano Cottarelli con le pacche sulle spalle - frena Parenzo -, perché potrebbe sembrare una battuta ingenerosa nel mio caso...». E lo sguardo va al vistoso tutore che gli sorregge il braccio sinistro. «Ma le hanno dato una pacca sulla spalla?», chiede incuriosito ancora Bagnai. «No, sono miracolosamente caduto sugli sci, ma glielo spiego a parte...», taglia corto il padrone di casa, che qualche ora dopo deve fare fronte all’inatteso assalto di Pier Ferdinando Casini.